हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोहाइब्रिड इंजन और ADAS के साथ इस दिन आ रही नई Renault Duster, इन गाड़ियों को मिलेगी टक्कर

हाइब्रिड इंजन और ADAS के साथ इस दिन आ रही नई Renault Duster, इन गाड़ियों को मिलेगी टक्कर

Creta-Seltos को टक्कर देने भारत में जल्द नई Renault Duster 2026 आ रही है. इसमें हाइब्रिड इंजन, ADAS सेफ्टी और दमदार डिजाइन मिलेगा. आइए कीमत, फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Jan 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

Renault अपनी आइकॉनिक SUV Duster को एक बार फिर नए और एडवांस अवतार में भारत में लॉन्च करने जा रही है. 2026 Renault Duster को 26 जनवरी 2026 के मौके पर लॉन्च किए जाने की तैयारी है. यह SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी पॉपुलर SUVs को टक्कर देगी. नई Duster को पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक, बेहतर टेक्नोलॉजी और मजबूत सेफ्टी फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा.

डिजाइन और लुक में क्या है नया ?

  • नई Renault Duster का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न होगा. इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स, आईब्रो-शेप DRLs और कनेक्टेड LED टेललाइट्स मिलेंगी. C-पिलर पर दिए गए डोर हैंडल इसे कूपे जैसा प्रीमियम लुक देते हैं. इंडियन वर्जन में फ्रंट ग्रिल और बंपर को खास तौर पर बदला गया है, जिससे यह ज्यादा दमदार नजर आती है. साइज के मामले में भी यह पुरानी Duster से थोड़ी चौड़ी और लंबी होगी.

इंटीरियर और फीचर्स

  • 2026 Renault Duster का केबिन पूरी तरह अपग्रेड किया गया है. इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ इसे प्रीमियम SUV बनाते हैं. इसके अलावा Arkamys 3D साउंड सिस्टम, पावर्ड ड्राइवर सीट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

इंजन, परफॉर्मेंस और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

  • नई Duster में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. इसके अलावा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.6-लीटर फुल हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल सकता है. बेहतर ऑफ-रोडिंग के लिए AWD और 4x4 सिस्टम का विकल्प भी दिया जा सकता है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध होंगे.

सेफ्टी और कीमत

  • सेफ्टी के लिए नई Renault Duster में ADAS, 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 से 19 लाख रुपये के बीच हो सकती है. अगर आप 2026 में एक स्टाइलिश, सुरक्षित और हाइब्रिड SUV खरीदना चाहते हैं, तो नई Renault Duster एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: खुद-ब-खुद लॉक हो रहीं BMW और पोर्शे की कारें, पुतिन के इस खूफिया सिस्टम से बढ़ी टेंशन!

Published at : 20 Jan 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Renault Duster Price Hybrid SUV INDIA Creta Rival SUV New Renault Duster 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
Advertisement

वीडियोज

Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
टेलीविजन
'नागिन 7' से रातों रात बाहर हुई ये एक्ट्रेस, महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
इस एक्ट्रेस का 'नागिन 7' से कटा पत्ता,महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
हेल्थ
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
ट्रेंडिंग
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
Europe vs US: क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget