हाइब्रिड इंजन और ADAS के साथ इस दिन आ रही नई Renault Duster, इन गाड़ियों को मिलेगी टक्कर

Renault अपनी आइकॉनिक SUV Duster को एक बार फिर नए और एडवांस अवतार में भारत में लॉन्च करने जा रही है. 2026 Renault Duster को 26 जनवरी 2026 के मौके पर लॉन्च किए जाने की तैयारी है. यह SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी पॉपुलर SUVs को टक्कर देगी. नई Duster को पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक, बेहतर टेक्नोलॉजी और मजबूत सेफ्टी फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा.

डिजाइन और लुक में क्या है नया ?

नई Renault Duster का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न होगा. इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स, आईब्रो-शेप DRLs और कनेक्टेड LED टेललाइट्स मिलेंगी. C-पिलर पर दिए गए डोर हैंडल इसे कूपे जैसा प्रीमियम लुक देते हैं. इंडियन वर्जन में फ्रंट ग्रिल और बंपर को खास तौर पर बदला गया है, जिससे यह ज्यादा दमदार नजर आती है. साइज के मामले में भी यह पुरानी Duster से थोड़ी चौड़ी और लंबी होगी.

इंटीरियर और फीचर्स

2026 Renault Duster का केबिन पूरी तरह अपग्रेड किया गया है. इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ इसे प्रीमियम SUV बनाते हैं. इसके अलावा Arkamys 3D साउंड सिस्टम, पावर्ड ड्राइवर सीट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

इंजन, परफॉर्मेंस और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

नई Duster में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. इसके अलावा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.6-लीटर फुल हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल सकता है. बेहतर ऑफ-रोडिंग के लिए AWD और 4x4 सिस्टम का विकल्प भी दिया जा सकता है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध होंगे.

सेफ्टी और कीमत

सेफ्टी के लिए नई Renault Duster में ADAS, 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 से 19 लाख रुपये के बीच हो सकती है. अगर आप 2026 में एक स्टाइलिश, सुरक्षित और हाइब्रिड SUV खरीदना चाहते हैं, तो नई Renault Duster एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है.

