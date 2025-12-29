एडवांस फीचर्स और दमदार इंजन के साथ अगले हफ्ते लॉन्च होगी नई Kia Seltos, जानें कितनी होगी कीमत

भारतीय बाजार में Kia Motors अपनी पॉपुलर मिड साइज SUV Seltos की नई जनरेशन को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इसे दिसंबर 2025 में पेश किया था और अब अगले हफ्ते इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. नई Kia Seltos को पहले से ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा फीचर-लोडेड और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ तैयार किया गया है, ताकि यह सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सके.

फीचर्स में मिलेगा हाईटेक एक्सपीरियंस

नई Kia Seltos में कंपनी ने कई एडवांस और आरामदायक फीचर्स दिए हैं. इसमें 30 इंच का ट्विन डिस्प्ले सेटअप मिलता है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा SUV में वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, 10-वे पावर ड्राइवर सीट और 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. म्यूजिक के लिए इसमें बोस का 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलेगा. पैनोरमिक सनरूफ और नए एसी कंट्रोल्स के साथ केबिन को और प्रीमियम बनाया गया है. सेफ्टी के लिए इसमें 21 सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS, ABS, EBD और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट भी दिए गए हैं.

दमदार इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

नई Kia Seltos में इंजन के कई विकल्प मिलेंगे. पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा 1.5 लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है, जो 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल, iMT, IVT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलेंगे.

कीमत और मुकाबला