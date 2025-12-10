Activa से Access तक, ये हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स, जानें कीमत और फीचर्स

अगर आप 1 लाख रुपये से कम बजट में एक भरोसेमंद और किफायती स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो भारत में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. इसमें Honda Activa 125, Suzuki Access 125, TVS Jupiter 125, TVS Ntorq 125 और Honda Dio 125 जैसे स्कूटर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. ये मॉडल माइलेज, कीमत, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस के मामले में भारतीय ग्राहकों की जरूरतें पूरी करते हैं.

Honda Activa 125

Honda Activa 125 लंबे समय से भारतीय बाजार में सबसे भरोसेमंद स्कूटर माना जाता है. इसका शुरुआती वेरिएंट लगभग 89,000 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर मिलता है और इसका हल्का वजन इसे चलाने में और आसान बनाता है. Activa 125 स्मूथ राइड, कम मेंटेनेंस और बेहतरीन रीसेल वैल्यू के कारण रोजाना ऑफिस जाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

Suzuki Access 125

Suzuki Access 125 अपने दमदार 124cc इंजन और स्मूथ राइड के लिए काफी पसंद किया जाता है. 77,684 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर यह स्कूटर तेज एक्सेलरेशन, आरामदायक राइड और बढ़िया माइलेज का अच्छा मिक्सचर देता है. हल्का होने की वजह से इसे शहर में चलाना आसान हो जाता है.

TVS Jupiter 125

TVS Jupiter 125 उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो आसान और आरामदायक राइड के साथ किफायती कीमत चाहते हैं. करीब 75,600 की शुरुआती कीमत पर यह स्कूटर फैमिली यूज के हिसाब से बनाया गया है और इसकी सीटिंग और राइड क्वालिटी इसे डेली यूज के लिए बेहतर बनाती है.

TVS Ntorq 125

TVS Ntorq 125 अपने स्पोर्टी लुक और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. 80,900 की कीमत पर मिलने वाला यह स्कूटर 124.8cc के इंजन के साथ अच्छा पावर देता है और इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक, मजबूत फ्रेम और बड़ी स्टोरेज स्पेस इसे और भी खास बनाते हैं. यह स्कूटर उन लोगों के लिए सही है, जिन्हें स्पोर्टी राइड पसंद है.

Honda Dio 125

Honda Dio 125 अपनी स्पोर्टी डिजाइन, हल्के वजन और अच्छी राइड क्वालिटी की वजह से युवाओं में तेजी से पॉपुलर हो रही है. 85,433 की कीमत पर मिलने वाला यह स्कूटर 123.92cc इंजन के साथ अच्छा पावर और लगभग 47 kmpl का माइलेज देता है. इसका वजन सिर्फ 105 kg है, जिससे इसे संभालना बेहद आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें

मारुति बलेनो की ऑन-रोड कीमत क्या है? 5-सीटर कार को खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?