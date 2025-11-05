हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
65 से ज्यादा फीचर्स के साथ आ गई नई Hyundai Venue, जानिए कीमत और खासियत

65 से ज्यादा फीचर्स के साथ आ गई नई Hyundai Venue, जानिए कीमत और खासियत

New Hyundai Venue: नई वेन्यू में पहले की तरह 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन (मैनुअल) मौजूद है, जबकि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब DCT ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों में आता है.

Updated at : 05 Nov 2025 11:51 AM (IST)
नई Hyundai Venue को भारत में 7.89 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च कर दिया गया है. यह गाड़ी अब पहले से बड़ी और आकर्षक हो गई है. हालांकि यह अब भी 4 मीटर के अंदर है, लेकिन इसका लुक पहले से चौड़ा और दमदार है. खास बात यह है कि यह गाड़ी 65 से ज्यादा फीचर्स के साथ आती है. लॉन्च के साथ ही इस गाड़ी की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू कर होने की उम्मीद है. आइए इस गाड़ी की खासियत पर नजर डालते हैं.

नई Hyundai Venue 65 से ज्यादा फीचर्स के साथ आती है. इनमें से 33 फीचर्स स्टैंडर्ड हैं. इसमें 71 फीसदी हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है. हुंडई वेन्यू में शार्प लाइन, नई ग्रिल, स्किड प्लेट, 16 इंच के अलॉय व्हील्स और एल-शेप्ड रिफ्लेक्टर के साथ फुल लाइट बार दिया गया है.

नई Hyundai Venue में मिलते हैं ये फीचर्स

Hyundai N लाइन वर्जन में स्पोर्टी डिजाइन मिलता है, जिसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स और डुअल एग्जॉस्ट टिप्स शामिल हैं. गाड़ी का केबिन पूरी तरह नया है, जो पहले से ज्यादा प्रीमियम फील कराता है. अब पुराने मॉडल जैसे स्टीयरिंग और 8 इंच टचस्क्रीन हटा दिए गए हैं. अब इसमें दो 12.3 इंच की स्क्रीन (डिजिटल क्लस्टर और इंफोटेनमेंट), नई स्टीयरिंग व्हील डिजाइन और मॉर्स कोड लोगो है. गाड़ी के बटन और कंट्रोल्स की क्वालिटी बेहतर है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी है.

इसके अलावा नई Hyundai Venue के इंफोटेनमेंट सिस्टम में OTA अपडेट्स, वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto और ccNC सिस्टम शामिल है. इसके अलावा 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर की पावर सीट, सिंगल पेन सनरूफ, बोस 8 स्पीकर्स, रियर सनब्लाइंड, ADAS लेवल 2, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. 

कैसा है नई Hyundai Venue का पावरट्रेन? 

नई वेन्यू में पहले की तरह 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन (मैनुअल) मौजूद है, जबकि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब DCT ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों में आता है. इसके साथ ही 1.5 लीटर डीजल इंजन अब टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ भी मौजूद है. एन लाइन वर्जन में 120 बीएचपी का टर्बो इंजन दिया गया है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाता है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि नई हुंडई वेन्यू अब पहले से ज्यादा प्रीमियम, फीचर-रिच और स्टाइलिश हो गई है. इसमें अब ज्यादा बेहतर इंटीरियर, तकनीकी फीचर्स और कई इंजन विकल्प मिलते हैं. अपने लुक्स, इंटीरियर क्वालिटी और वैल्यू के हिसाब से यह इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है. गाड़ी की कीमत की बात करें तो अब इसकी कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू होती है और यह सात वेरिएंट्स में मौजूद है. 

Published at : 05 Nov 2025 11:51 AM (IST)
