मस्कुलर लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जल्द आ रही नई Hyundai Creta, जानिए कब होगी लॉन्च?

हुंडई अपनी सबसे पॉपुलर SUV क्रेटा की एकदम नई 3rd जनरेशन पर काम कर रही है. यह मौजूदा मॉडल का सिर्फ अपडेट नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से रीबूट की गई SUV होगी. नई क्रेटा को बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जो किआ सेल्टोस के अपकमिंग मॉडल के साथ शेयर किया जाएगा. इस नए प्लेटफॉर्म की वजह से कार पहले से ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची हो सकती है, जिससे अंदर ज्यादा जगह और बेहतर रोड प्रजेंस मिलेगी.

पहले से ज्यादा मस्कुलर और बॉक्सी डिजाइन

नई क्रेटा का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग होगा. इसमें हुंडई की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जो ज्यादा बॉक्सी और मस्कुलर होगी. SUV का लुक ज्यादा टफ नजर आएगा और इसका स्टांस भी पहले से ऊंचा होगा. माना जा रहा है कि इसका डिजाइन कुछ हद तक नई हुंडई नेक्सो SUV से इंस्पायर्ड हो सकता है. ज्यादा चौकोर शेप और शार्प लाइन्स इसे एक Real SUV जैसा फील देंगी.

नया प्लेटफॉर्म और बेहतर सेफ्टी

नया K3 प्लेटफॉर्म इस SUV की सबसे बड़ी खासियत होगी. यह प्लेटफॉर्म ज्यादा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, बेहतर सेफ्टी और नए पावरट्रेन सपोर्ट के लिए जाना जाएगा. इसी प्लेटफॉर्म की वजह से नई क्रेटा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता भी साफ होगा. इसके साथ ही कार की स्ट्रक्चरल मजबूती और क्रैश सेफ्टी भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.

इंटीरियर में मिलेगा हाई-टेक अनुभव

नई हुंडई क्रेटा का इंटीरियर पूरी तरह से नया होगा. इसमें कम से कम तीन बड़ी स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर डिस्प्ले शामिल हो सकता है. इसके अलावा डुअल पावर्ड सीट्स, नई डिजाइन की सीटें और बढ़ा हुआ व्हीलबेस ज्यादा लेगरूम देगा. हुंडई का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इसमें देखने को मिलेगी.

इंजन ऑप्शन और लॉन्च टाइमलाइन

नई क्रेटा में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प भी बने रहेंगे. सभी इंजनों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई 3rd जनरेशन हुंडई क्रेटा को 2027 के आखिर तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

