हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 72 हजार रुपये में लॉन्च हुआ नया Hero Destini 110, जानिए कैसे हैं स्कूटर के फीचर्स?

सिर्फ 72 हजार रुपये में लॉन्च हुआ नया Hero Destini 110, जानिए कैसे हैं स्कूटर के फीचर्स?

New Hero Destini 110: Hero Destini 110 का डिजाइन नियो-रेट्रो थीम पर आधारित है, जो कि मॉडर्न और क्लासिक स्टाइल का मिश्रण है. आइए इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में जानते हैं

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपना नया स्कूटर Hero Destini 110 लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर को एक नए और आकर्षक स्कूटर के तौर पर देखा जा रहा है. इस स्कूटर को उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो किफायती कीमत में कम्फर्ट और अच्छा माइलेज चाहते हैं. आइए इस स्कूटर की कीमत, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और इंजन डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

क्या है स्कूटर की कीमत?

New Hero Destini 110 को दो वेरिएंट ऑप्शन में पेश किया गया है. इसके बेस वर्जन VX को 72 हजार रुपये एक्स-शोरम तो वहीं ZX वर्जन की कीमत 79 हजार रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है.

हीरो डेस्टिनी का डिजाइन और कलर

स्कूटर के डिजाइन की बात की जाए तो Hero Destini 110 का डिजाइन नियो-रेट्रो थीम पर आधारित है, जो कि मॉडर्न और क्लासिक स्टाइल का मिश्रण है. इसमें प्रीमियम क्रोम एक्सेंट्स, प्रोजेक्टर,एलईडी हेडलैंप और H-शेप्ड एलईडी टेल लैंप शामिल है. ये स्कूटर को एक आकर्षक लुक देता है. इस स्कूटर में तीन बड़े मेटल बॉडी पैनल्स का यूज किया गया है. डेस्टिनी 110 में कलर ऑप्शन्स की बात की जाए तो इसमें इटर्नल व्हाइट, मैट स्टील ग्रे, नेक्सस ब्लू, एक्वा ग्रे और ग्रुवी रेड कलर शामिल हैं.

Hero Destini 110 में मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात की जाए तो Hero Destini 110 में कई मॉडर्न और उपयोगी फीचर्स मिलते हैं. डेस्टिनी 110 में 12 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इस स्कूटर में फ्रंट ग्लव बॉक्स, बूट लैंप और एनालॉग-डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है.

हीरो डेस्टिनी में 110cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो हीरो के i3S के साथ आता है. ये इंजन 7,250 rpm पर 8 bhp की पावर और 5,750 rpm पर 8.87 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. डेस्टिनी में वन-वे क्लच सिस्टम मिलता है. हीरो डेस्टिनी का इंजन BS6-2.0 स्टैंडर्ड के अनुरूप है. 

Published at : 23 Sep 2025 05:12 PM (IST)
Embed widget