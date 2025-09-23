हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनए GST स्लैब के बाद बदल गई Kawasaki बाइक्स की प्राइस लिस्ट, जानें TVS Apache की नई कीमत

नए GST स्लैब के बाद बदल गई Kawasaki बाइक्स की प्राइस लिस्ट, जानें TVS Apache की नई कीमत

Kawasaki ने अपनी निंजा और दूसरी बाइक्स की नई कीमतें जारी की हैं. GST 2.0 के बाद 350cc से कम वाली बाइक्स जैसे W175 सस्ती और बड़ी बाइक्स महंगी हुई. आइए प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Sep 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

कावासाकी इंडिया ने अपनी पूरी मोटरसाइकिल रेंज की कीमतों को GST 2.0 लागू होने के बाद अपडेट कर दिया है. नई दरों के चलते 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स अब सस्ती हो गई हैं, जबकि 350cc से ज्यादा इंजन क्षमता वाली बाइक्स महंगी हो गई हैं. दिलचस्प बात ये है कि कीमतों में बदलाव का असर केवल बाइक्स पर ही नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज और अपेरल पर भी पड़ा है, जिससे ग्राहकों को कुल मिलाकर 2.34 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है.

GST 2.0 के बाद बाइक्स हुईं सस्ती

  • सबसे पहले बात करते हैं Kawasaki W175 सीरीज की. इसका 2023 मॉडल अब 1.22 लाख की जगह 1.13 लाख में मिलेगा, जबकि W175 SPL ED 2023 अब 1.24 लाख से घटकर 1.15 लाख में खरीदा जा सकता है. वहीं 2024 मॉडल की W175 अब 1.29 लाख की जगह 1.19 लाख और W175 SPL ED 1.31 लाख की जगह 1.21 लाख में उपलब्ध है. नया W175 Street 2024 भी 1.35 लाख से घटकर 1.25 लाख में मिल रहा है.

  • ऑफ-रोड सेगमेंट में भी कीमतें कम हुई हैं. KLX110R L 2024 अब 3.12 लाख की जगह 2.88 लाख में, जबकि KLX140R F 2024 4.11 लाख की जगह 3.79 लाख में खरीदी जा सकती है. इसी तरह KLX230R S 2024 की कीमत 5.21 लाख से घटकर 4.81 लाख हो गई है. इसका 2026 मॉडल अब 1.94 लाख की जगह 1.79 लाख में मिलेगा. इसी सीरीज में KLX230 2025 3.30 लाख से घटकर 2.99 लाख और KLX230 2026 1.99 लाख से घटकर 1.84 लाख में लॉन्च हुई है. वहीं, KX65 2024 अब 3.12 लाख की जगह 2.88 लाख और KX85 2025 4.20 लाख की जगह 3.88 लाख में उपलब्ध होगी.

बड़ी इंजन कैपेसिटी वाली बाइक्स महंगी

  • 350cc से ज्यादा इंजन वाली कावासाकी बाइक्स की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. उदाहरण के तौर पर, Ninja 500 (MY25) की कीमत पहले 5.29 लाख रुपये थी, जो बढ़कर 5.66 लाख रुपये हो गई है. Eliminator (MY25) अब 5.76 लाख रुपये से बढ़कर 6.16 लाख रुपये में मिल रही है. इसी तरह Z650 (MY25) की कीमत 6.79 लाख रुपये से बढ़कर 7.26 लाख रुपये हो चुकी है.
  • Vulcan S (MY24) अब 7.10 लाख रुपये की जगह 7.59 लाख रुपये में और Z650RS (MY25) 7.20 लाख रुपये से बढ़कर 7.69 लाख रुपये में उपलब्ध है. Ninja 650 (MY25) की कीमत 7.27 लाख रुपये से बढ़कर 7.77 लाख रुपये हो गई है, जबकि Versys 650 (MY25) अब 7.93 लाख रुपये के बजाय 8.48 लाख रुपये में खरीदी जा सकती है.
  • Ninja ZX-4R (MY25) अब 8.79 लाख रुपये से बढ़कर 9.40 लाख रुपये में, KLX450R (MY24) 8.99 लाख रुपये से बढ़कर 9.61 लाख रुपये में और KX450 (MY25) 9.28 लाख रुपये से बढ़कर 9.92 लाख रुपये में उपलब्ध है. Z900 (MY25) की कीमत भी 9.52 लाख रुपये से बढ़कर 10.18 लाख रुपये तक पहुंच गई है.
  • सबसे ज्यादा महंगी बाइक्स की बात करें तो Ninja ZX-10R (MY26) अब 19.49 लाख रुपये से बढ़कर 20.79 लाख रुपये में मिल रही है. Z H2 (MY25) की कीमत 24.18 लाख रुपये से बढ़कर 25.85 लाख रुपये और Z H2 SE (MY25) की कीमत 28.59 लाख रुपये से बढ़कर 30.56 लाख रुपये हो गई है. Ninja H2 SX (MY25) अब 32.91 लाख रुपये के बजाय 35.18 लाख रुपये और Ninja H2 SX SE (MY25) 33.94 लाख रुपये से बढ़कर 36.28 लाख रुपये में खरीदी जा सकती है.

टक्कर देने वाली स्पोर्ट्स बाइक्स पर बचत

  • कावासाकी निंजा को टक्कर देने वाली स्पोर्ट्स बाइक्स में Apache RR 310, BMW G310RR और Yamaha R3 शामिल हैं. TVS की फ्लैगशिप बाइक Apache RR 310 अब अपने रेसिंग रेड बेस वेरिएंट (बिना क्विकशिफ्टर) में 2.56 लाख से शुरू होती है. अगर कोई ग्राहक Race Replica या Anniversary Edition जैसे प्रीमियम वेरिएंट लेना चाहता है तो उसकी कीमत 3 लाख से ऊपर होगी. हालांकि, इन वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा GST बचत मिल रही है. कुल मिलाकर RR 310 के अलग-अलग वेरिएंट्स पर 21,700 से लेकर 27,000 तक की छूट का फायदा उठाया जा सकता है.

क्या बदला GST 2.0 के बाद?

350cc से कम इंजन वाली बाइक्स अब 28% से घटकर 18% GST स्लैब में आ गई हैं, जिससे इनकी कीमतें घटी हैं. वहीं, 350cc से बड़ी बाइक्स को अब 40% GST स्लैब में रखा गया है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं. ग्राहकों को स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज पर भी नई दरों का फायदा मिलेगा. अगर आप Kawasaki की एंट्री-लेवल बाइक W175 खरीदना चाहते हैं, तो यह अब पहले से सस्ती हो गई है. लेकिन अगर आपका टारगेट Ninja 500, ZX-10R या Z H2 जैसी प्रीमियम बाइक्स हैं, तो आपको पहले से ज्यादा खर्च करना होगा.

Published at : 23 Sep 2025 12:08 PM (IST)
Embed widget