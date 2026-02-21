हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किन एडवांस फीचर्स से लैस है नई Renault Duster? जानिए कब से शुरू होगी डिलीवरी

किन एडवांस फीचर्स से लैस है नई Renault Duster? जानिए कब से शुरू होगी डिलीवरी

New Renault Duster: नई Duster में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. पहला Turbo TCe 160 पेट्रोल इंजन है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में Renault ने भारत में थर्ड जनरेशन Duster को पेश किया है, जो ग्लोबल मॉडल पर बेस्ड है. कंपनी ने फर्स्ट जनरेशन डस्टर को 2022 में बंद कर दिया था, जिसके बाद अब सीधे नए और ज्यादा मॉडर्न अवतार में Duster को लाया गया है. आइए इस गाड़ी के एडवांस फीचर्स के बारे में जानते हैं. 

नई Renault Duster के केबिन में एडवांस फीचर्स जोड़ दिए गए हैं. इसका डैशबोर्ड बॉक्सी एक्सटीरियर से मेल खाता है. SUV में 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके साथ वायरलेस फोन चार्जिंग, एंबिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ भी मिलती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

गाड़ी में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पावर्ड टेलगेट दिया गया है. सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा और 17 फीचर्स वाला ADAS पैकेज भी मौजूद है. इसका बूट स्पेस 700 लीटर का है.

कैसा है Renault Duster का पावरट्रेन? 

नई Duster में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. पहला Turbo TCe 160 पेट्रोल इंजन है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है. दूसरा 1.8 लीटर E-Tech 160 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जिसमें 1.4 kWh बैटरी और 8-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह शहर में 80 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. तीसरा TCe 100 पेट्रोल इंजन है, जो 100 PS पावर देता है. SUV का ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी है.

डिजाइन की बात करें तो नई Duster अपने पुराने बॉक्सी स्टाइल को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें नए हेडलैंप, कनेक्टेड LED टेललैंप और मजबूत बंपर जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी. SUV मार्च में लॉन्च होगी और टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है. कंपनी 7 साल की वारंटी भी दे रही है.

2 लाख डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx CNG खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स 

 

 

Published at : 21 Feb 2026 02:16 PM (IST)
