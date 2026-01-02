हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोआज लॉन्च होगी New Kia Seltos की नई जेनरेशन, जानें कैसे होंगे फीचर्स और इंजन

आज लॉन्च होगी New Kia Seltos की नई जेनरेशन, जानें कैसे होंगे फीचर्स और इंजन

नई जनरेशन Kia Seltos अपने शानदार फीचर्स और दमदार इंजन के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में एक बार फिर हलचल मचाने के लिए तैयार है. आइए इसके फीचर्स, इंजन ऑप्शन और अनुमानित कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Jan 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में Kia ने कम समय में अपनी मजबूत पहचान बना ली है. कंपनी अलग-अलग सेगमेंट में गाड़ियां बेचती है, लेकिन Kia Seltos उसकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिड-साइज SUV में से एक है. दिसंबर 2025 में कंपनी ने नई जनरेशन Kia Seltos को पेश किया था और अब इसे आज यानी 2 जनवरी 2026 कोप आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा रहा है. नई Seltos पहले से ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा फीचर-लोडेड और दमदार इंजन के साथ आई है, जिससे SUV खरीदारों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

नई Kia Seltos में मिलेंगे शानदार फीचर्स

  • नई Kia Seltos में कंपनी ने फीचर्स पर खास ध्यान दिया है. इसमें 30 इंच का ट्विन पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे पावर ड्राइवर सीट और 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. म्यूजिक के लिए Bose का 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलेगा. आराम को बढ़ाने के लिए नए AC कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है. सेफ्टी के मामले में इसमें 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS, ABS, EBD और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे जरूरी फीचर्स मौजूद हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Kia Seltos में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा ऑप्शन 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का है, जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. डीजल पसंद करने वालों के लिए 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल, iMT, IVT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प दिए गए हैं.

कीमत और मुकाबला

  • नई Kia Seltos की कीमत की आधिकारिक घोषणा आज लॉन्च के साथ की जाएगी. हालांकि उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 11 लाख से 11.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Tata Sierra, Tata Harrier और MG Hector जैसी SUVs से होगा.

यह भी पढ़ें:-

दिल्ली में बदल सकता है ऑटो गेम, EV के लिए खास पॉलिसी तैयार, क्या महंगी होंगी पेट्रोल-CNG कारें? 

Published at : 02 Jan 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Auto News Kia Seltos New Generation New Kia Seltos Launch Kia Seltos Price India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
आईपीएल 2026
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
Advertisement

वीडियोज

Chaumu में पत्थरबाजों पर पुलिस की जोरदार कार्रवाई, अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर । Rajasthan News
Chaumu में पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू, लगे ताले और शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन । Rajasthan News
Chaumu में मस्जिद से पत्थरबाजों ने बरसाए पत्थर अब पुलिस चला रही बुलडोजर ! । Rajasthan News
North India में लगातार जारी है शीतलहर का असर, सड़कों से लेक ट्रेन तक बुरी तरह प्रभावित
Ney York के मेयर ममदानी ने जताई Umar Khalid के हालात पर चिंता कहा, हमसब आपके बारे में सोच रहे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
आईपीएल 2026
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
टेलीविजन
'फेम की वजह से नहीं कड़ी मेहनत की बदौलत जीता बिग बॉस 19', ट्रोल्स को गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब
'फेम की वजह से नहीं कड़ी मेहनत की बदौलत जीता बिग बॉस 19', ट्रोल्स को गौरव खन्ना का करारा जवाब
हेल्थ
आंखों में दिखे यह लक्षण तो समझ जाएं होने वाला है डिमेंशिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
आंखों में दिखे यह लक्षण तो समझ जाएं होने वाला है डिमेंशिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
यूटिलिटी
ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट
ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget