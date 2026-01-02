आज लॉन्च होगी New Kia Seltos की नई जेनरेशन, जानें कैसे होंगे फीचर्स और इंजन

भारतीय बाजार में Kia ने कम समय में अपनी मजबूत पहचान बना ली है. कंपनी अलग-अलग सेगमेंट में गाड़ियां बेचती है, लेकिन Kia Seltos उसकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिड-साइज SUV में से एक है. दिसंबर 2025 में कंपनी ने नई जनरेशन Kia Seltos को पेश किया था और अब इसे आज यानी 2 जनवरी 2026 कोप आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा रहा है. नई Seltos पहले से ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा फीचर-लोडेड और दमदार इंजन के साथ आई है, जिससे SUV खरीदारों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

नई Kia Seltos में मिलेंगे शानदार फीचर्स

नई Kia Seltos में कंपनी ने फीचर्स पर खास ध्यान दिया है. इसमें 30 इंच का ट्विन पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे पावर ड्राइवर सीट और 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. म्यूजिक के लिए Bose का 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलेगा. आराम को बढ़ाने के लिए नए AC कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है. सेफ्टी के मामले में इसमें 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS, ABS, EBD और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे जरूरी फीचर्स मौजूद हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Kia Seltos में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा ऑप्शन 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का है, जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. डीजल पसंद करने वालों के लिए 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल, iMT, IVT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प दिए गए हैं.

कीमत और मुकाबला

नई Kia Seltos की कीमत की आधिकारिक घोषणा आज लॉन्च के साथ की जाएगी. हालांकि उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 11 लाख से 11.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Tata Sierra, Tata Harrier और MG Hector जैसी SUVs से होगा.

यह भी पढ़ें:-

दिल्ली में बदल सकता है ऑटो गेम, EV के लिए खास पॉलिसी तैयार, क्या महंगी होंगी पेट्रोल-CNG कारें?