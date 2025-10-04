5-स्टार सेफ्टी के साथ AI फीचर्स वाली नई Citroen Aircross X SUV लॉन्च, Creta और Vitara को देगी टक्कर
Citroen ने भारत में नई Aircross X SUV लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 9.77 लाख है. AI फीचर्स, 5-स्टार सेफ्टी और दमदार इंजन के साथ यह Creta और Vitara को टक्कर दे सकती है.
सिट्रोन इंडिया ने C3 और बेसाल्ट के बाद अब अपनी एयरक्रॉस SUV को नया अपडेट दिया है. कंपनी ने इसके नाम में ‘X’ जोड़ते हुए फीचर्स को अपग्रेड किया है और पूरी रेंज की कीमतें भी कम कर दी हैं. स्टैंडर्ड एयरक्रॉस की एक्स-शोरूम कीमत अब 8.29 लाख से शुरू होती है, जबकि नई एयरक्रॉस X की शुरुआती कीमत 9.77 लाख रखी गई है. इससे पहले कंपनी ने इस SUV की प्री-बुकिंग 11,000 के टोकन अमाउंट पर शुरू की थी. नया मॉडल कई ताज़ा डिजाइन एलिमेंट्स और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. भारत में इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Maruti Victorious, Honda Elevate, Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी पॉपुलर SUVs से होगा.
Citroen Aircross X का इंजन और परफॉर्मेंस
- नई Citroen Aircross X में कंपनी ने कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. इसमें 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 81 bhp की पावर और 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. दूसरा विकल्प 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का है, जो 108 bhp पावर जेनरेट करता है और इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल तथा टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इन इंजन ऑप्शंस की वजह से Aircross X SUV शहर की ड्राइविंग और हाईवे दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है.
Citroen Aircross X की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
- सेफ्टी के मामले में Citroen Aircross X ने नया मानक स्थापित किया है. इस SUV ने क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है और खासकर एडल्ट सेफ्टी के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. इसमें 6 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसकी बॉडी हाई-पावर स्टील, एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील (AHSS) और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील (UHSS) से बनाई गई है, जिससे यह SUV सिर्फ एयरबैग्स पर ही नहीं बल्कि मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर पर भी भरोसा करती है.
Citroen Aircross X का प्रीमियम इंटीरियर
- इंटीरियर में Citroen ने Aircross X को और ज्यादा प्रीमियम बना दिया है. इसमें नया लेदर-रैप्ड डैशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल और ड्यूल-टोन थीम दी गई है. फीचर्स में पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाइट एंबिएंट लाइटिंग, LED फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. इसका सबसे खास फीचर है Citroen का नया CARA AI असिस्टेंट, जो 52 Langauge को सपोर्ट करता है और ड्राइविंग को और स्मार्ट बनाता है. यह AI सिस्टम बेस्ट नेविगेशन रूट, नजदीकी फ्यूल पंप और डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराता है.
- Citroen Aircross X SUV अपने बेहतर डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस्ड AI फीचर्स की वजह से खास बनती है. दमदार सेफ्टी पैकेज और 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग इसे और भी भरोसेमंद विकल्प बनाती है. 9.77 लाख की शुरुआती कीमत पर यह SUV न सिर्फ स्मार्ट और स्टाइलिश है, बल्कि किफायती भी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL