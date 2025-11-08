नई 2025 स्कोडा ऑक्टेविया RS का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू आया सामने, जानें कैसे हैं फीचर्स

स्कोडा की पहचान हमेशा से उसकी प्रीमियम सेडान कारों से रही है और ऑक्टेविया इस विरासत की शुरुआत करने वाली कार थी. अब कंपनी ने 2025 में इसे और भी स्पोर्टी अवतार में Skoda Octavia RS के नाम से पेश किया है. लॉन्च होते ही यह कार पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई. आइए इस कार के फीचर्स और रिव्यू पर नजर डालते हैं

एक्सटीरियर डिजाइन

नई Skoda Octavia RS अपने डिजाइन से ही एक स्पोर्ट्स सेडान का फील कराती है. इसका ब्लैक ग्लॉसी ग्रिल, अट्रैक्टिव बम्पर और 19-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसे बोल्ड लुक देते हैं. कार का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, जिससे यह रोड पर लो और स्टाइलिश दिखती है. पीछे की ओर डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स और स्लीक LED टेललाइट्स इसे परफॉर्मेंस कार जैसा स्पोर्टी अंदाज देते हैं. स्कोडा ने इसे कई नए कलर ऑप्शंस में पेश किया है.

इंटीरियर और कम्फर्ट

Octavia RS का इंटीरियर स्कोडा की क्लासिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन अब इसमें लग्जरी और टेक्नोलॉजी दोनों का बढ़िया बैलेंस दिखता है. कार में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें कई फंक्शन इंटीग्रेटेड हैं. क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच-स्लाइडर कंट्रोल दिया गया है जो इसे मॉडर्न फील देता है. सीट्स पर स्वेड फिनिश दी गई है जो खूबसूरत होने के साथ-साथ आरामदायक भी है. ड्राइवर और पैसेंजर के लिए स्पोर्ट सीट्स विद मसाज फंक्शन मौजूद हैं, हालांकि इनमें वेंटिलेशन फीचर नहीं दिया गया. इंटीरियर में 11-स्पीकर साउंड सिस्टम, 360° कैमरा और मैट्रिक्स LED लाइटिंग जैसी सुविधाएं हैं. इसमें सनरूफ नहीं है, लेकिन बाकी हर फीचर इसे एक हाई-एंड यूरोपियन कार जैसा एक्सपीरियंस देता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Octavia RS में 2.0L TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 265hp की पावर और 370Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 7-स्पीड DCT (डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) से जुड़ा है. फ्रंट-व्हील ड्राइव होने के बावजूद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स इसे शानदार ग्रिप और बैलेंस देते हैं. तेज रफ्तार पर इंजन की आवाज में जो स्पोर्टी “पॉप्स और क्रैकल्स” सुनाई देते हैं, वे असली स्पोर्ट्स कार वाला फील कराते हैं. स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, ब्रेकिंग और सस्पेंशन ट्यूनिंग बेहतरीन है, जिससे यह कार हाई-स्पीड ड्राइविंग के लिए परफेक्ट लगती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Skoda ने Octavia RS में लग्जरी और मॉडर्न फीचर्स का बेहतरीन मेल पेश किया है. इसमें 10.25-इंच डिजिटल कॉकपिट, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, Canton 11-स्पीकर साउंड सिस्टम, 360° कैमरा, ड्राइव मोड सेलेक्टर, और मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स शामिल हैं. साथ ही इसमें ऑटो पार्किंग असिस्ट और इलेक्ट्रिक सीट्स विद मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर्स इसे और प्रीमियम बनाते हैं.

कीमत और वैल्यू

भारत में नई Skoda Octavia RS को इंपोर्टेड यूनिट के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 49.9 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. हालांकि यह कीमत ऊंची लग सकती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी और फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में एक अलग पहचान देती है. सीधे मुकाबले में कोई और कार फिलहाल मौजूद नहीं है, जिससे यह कार भारत में एक्सक्लूसिव और कलेक्टर्स एडिशन जैसी बन जाती है.

