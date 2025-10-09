एक्सप्लोरर
BMW की टक्कर से हाईवे पर चकनाचूर हुई करोड़ों की Porsche, जानिए कितनी लग्जरी थी ये कार
मुंबई में हाईवे पर एक Porsche कार BMW से टकराकर चकनाचूर हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों कारों में रेस लगी थी. आइए इस लग्जरी Porsche कार की कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बुधवार (8 अक्टूबर,2025) की रात एक लग्जरी Porsche कार हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा Porsche और BMW के बीच हाई-स्पीड रेसिंग के दौरान हुआ. रफ्तार इतनी तेज थी कि Porsche अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसा जोगेश्वरी इलाके में हुआ, जब तीन दोस्त Porsche में सफर कर रहे थे. पीछे से आ रही BMW ने हल्की टक्कर मारी, जिससे Porsche का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जा टकराई. आइए इस कार के फीचर्स पर नजर डालते हैं.
कितनी महंगी थी यह Porsche?
- भारत में Porsche कारों की कीमत 89.65 लाख से लेकर 3.77 करोड़ तक जाती है. हालांकि, मुंबई हादसे में शामिल मॉडल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह Porsche 911 या Porsche Macan में से एक थी. Porsche 911 की कीमत 2 करोड़ से 3.77 करोड़ के बीच है, जबकि Porsche Cayenne 1.39 करोड़ से 1.94 करोड़ में मिलती है. वहीं, Porsche Macan की कीमत 89.65 लाख से 1.10 करोड़ के बीच है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक Porsche Taycan 1.70 करोड़ से 2.69 करोड़ तक और Porsche Panamera 1.71 करोड़ से 2.33 करोड़ तक की कीमत में आती है. इन सभी मॉडलों में पावरफुल इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स मौजूद होते हैं
Porsche के लग्जरी फीचर्स
- Porsche कारें अपने लक्जरी इंटीरियर, स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं. इनमें ADAS (Advanced Driver Assistance System), मल्टी-एयरबैग्स, ABS with EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और Electronic Stability Program (ESP) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं. कम्फर्ट के लिए इनमें हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, Type-C पोर्ट्स और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसी मॉडर्न फीचर्स शामिल होती हैं. हालांकि, चाहे कार कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो, तेज रफ्तार और रेसिंग जैसी लापरवाहियां जानलेवा साबित हो सकती हैं.
- बता दें कि मुंबई का यह हादसा फिर साबित करता है कि तेज रफ्तार सड़क पर सबसे बड़ी दुश्मन है. करोड़ों की लग्जरी Porsche कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हो गई.यह हादसा हर ड्राइवर के लिए एक चेतावनी है कि रफ्तार से खेलना आखिरकार जानलेवा साबित हो सकता है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL