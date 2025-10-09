हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMW की टक्कर से हाईवे पर चकनाचूर हुई करोड़ों की Porsche, जानिए कितनी लग्जरी थी ये कार

BMW की टक्कर से हाईवे पर चकनाचूर हुई करोड़ों की Porsche, जानिए कितनी लग्जरी थी ये कार

मुंबई में हाईवे पर एक Porsche कार BMW से टकराकर चकनाचूर हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों कारों में रेस लगी थी. आइए इस लग्जरी Porsche कार की कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 02:16 PM (IST)
मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बुधवार (8 अक्टूबर,2025) की रात एक लग्जरी Porsche कार हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा Porsche और BMW के बीच हाई-स्पीड रेसिंग के दौरान हुआ. रफ्तार इतनी तेज थी कि Porsche अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसा जोगेश्वरी इलाके में हुआ, जब तीन दोस्त Porsche में सफर कर रहे थे. पीछे से आ रही BMW ने हल्की टक्कर मारी, जिससे Porsche का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जा टकराई. आइए इस कार के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कितनी महंगी थी यह Porsche?

  • भारत में Porsche कारों की कीमत 89.65 लाख से लेकर 3.77 करोड़ तक जाती है. हालांकि, मुंबई हादसे में शामिल मॉडल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह Porsche 911 या Porsche Macan में से एक थी. Porsche 911 की कीमत 2 करोड़ से 3.77 करोड़ के बीच है, जबकि Porsche Cayenne 1.39 करोड़ से 1.94 करोड़ में मिलती है. वहीं, Porsche Macan की कीमत 89.65 लाख से 1.10 करोड़ के बीच है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक Porsche Taycan 1.70 करोड़ से 2.69 करोड़ तक और Porsche Panamera 1.71 करोड़ से 2.33 करोड़ तक की कीमत में आती है. इन सभी मॉडलों में पावरफुल इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स मौजूद होते हैं

Porsche के लग्जरी फीचर्स 

  • Porsche कारें अपने लक्जरी इंटीरियर, स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं. इनमें ADAS (Advanced Driver Assistance System), मल्टी-एयरबैग्स, ABS with EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और Electronic Stability Program (ESP) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं. कम्फर्ट के लिए इनमें हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, Type-C पोर्ट्स और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसी मॉडर्न फीचर्स शामिल होती हैं. हालांकि, चाहे कार कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो, तेज रफ्तार और रेसिंग जैसी लापरवाहियां जानलेवा साबित हो सकती हैं.

  • बता दें कि मुंबई का यह हादसा फिर साबित करता है कि तेज रफ्तार सड़क पर सबसे बड़ी दुश्मन है. करोड़ों की लग्जरी Porsche कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हो गई.यह हादसा हर ड्राइवर के लिए एक चेतावनी है कि रफ्तार से खेलना आखिरकार जानलेवा साबित हो सकता है.

Published at : 09 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Maharshtra Porsche Mumbai Accident BMW Mumabi Porsche Accident
