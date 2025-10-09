BMW की टक्कर से हाईवे पर चकनाचूर हुई करोड़ों की Porsche, जानिए कितनी लग्जरी थी ये कार

मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बुधवार (8 अक्टूबर,2025) की रात एक लग्जरी Porsche कार हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा Porsche और BMW के बीच हाई-स्पीड रेसिंग के दौरान हुआ. रफ्तार इतनी तेज थी कि Porsche अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसा जोगेश्वरी इलाके में हुआ, जब तीन दोस्त Porsche में सफर कर रहे थे. पीछे से आ रही BMW ने हल्की टक्कर मारी, जिससे Porsche का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जा टकराई. आइए इस कार के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कितनी महंगी थी यह Porsche?

भारत में Porsche कारों की कीमत 89.65 लाख से लेकर 3.77 करोड़ तक जाती है. हालांकि, मुंबई हादसे में शामिल मॉडल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह Porsche 911 या Porsche Macan में से एक थी. Porsche 911 की कीमत 2 करोड़ से 3.77 करोड़ के बीच है, जबकि Porsche Cayenne 1.39 करोड़ से 1.94 करोड़ में मिलती है. वहीं, Porsche Macan की कीमत 89.65 लाख से 1.10 करोड़ के बीच है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक Porsche Taycan 1.70 करोड़ से 2.69 करोड़ तक और Porsche Panamera 1.71 करोड़ से 2.33 करोड़ तक की कीमत में आती है. इन सभी मॉडलों में पावरफुल इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स मौजूद होते हैं

Porsche के लग्जरी फीचर्स