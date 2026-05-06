FY2026 में इन 10 डीजल कारों का दबदबा! बिक्री में सबको छोड़ा पीछे, देखें सेल्स रिपोर्ट

भारत में डीजल कारों की मांग हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये पेट्रोल कारों के मुकाबले ज्यादा माइलेज देती हैं और लंबी दूरी के लिए बेहतर मानी जाती हैं. डीजल इंजन मजबूत होता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है. यही कारण है कि हर साल लाखों लोग डीजल कार खरीदना पसंद करते हैं. वित्त वर्ष 2026 में भी कई डीजल कारों ने शानदार बिक्री दर्ज की है और ग्राहकों का भरोसा जीता है.

टॉप 10 डीजल कारों की लिस्ट

वित्त वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली डीजल कारों में Mahindra और Hyundai का दबदबा देखने को मिला. इस लिस्ट में Mahindra Scorpio, Bolero, Hyundai Creta, Thar Roxx, XUV700, Thar, Toyota Innova Crysta, Fortuner, Kia Seltos और Kia Sonet शामिल हैं. इन सभी कारों ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस, भरोसेमंद इंजन और अच्छे फीचर्स के कारण ग्राहकों को खूब लुभाया है.

किस कार को मिले सबसे ज्यादा ग्राहक

इस साल Mahindra Scorpio ने सबसे ज्यादा बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया. इसकी कुल 1,70,372 यूनिट्स बिकीं और इसका मार्केट शेयर करीब 19.7% रहा.

दूसरे नंबर पर Mahindra Bolero रही, जिसे 1,10,136 लोगों ने खरीदा.

तीसरे स्थान पर Hyundai Creta का डीजल मॉडल रहा, जिसकी 91,907 यूनिट्स बिकीं.

इसके बाद चौथे नंबर पर Mahindra Thar Roxx रही, जिसकी 72,336 यूनिट्स की बिक्री हुई.

पांचवें स्थान पर Mahindra XUV700 रही, जिसे 44,546 ग्राहकों ने खरीदा. इसके बाद Mahindra Thar छठे नंबर पर रही, जिसकी 43,030 यूनिट्स बिकीं.

सातवें स्थान पर Toyota Innova Crysta रही, जिसकी 37,090 यूनिट्स बिकीं. आठवें नंबर पर Toyota Fortuner रही, जिसे 34,157 ग्राहकों ने खरीदा.

नौवें स्थान पर Kia Seltos रही, जिसकी 31,784 यूनिट्स बिकीं, और दसवें नंबर पर Kia Sonet रही, जिसे 30,858 लोगों ने खरीदा.

डीजल कारों का भविष्य

आज के समय में भले ही इलेक्ट्रिक कारों की चर्चा बढ़ रही है, लेकिन डीजल कारों की पॉपुलेरिटी अभी भी कम नहीं हुई है. खासकर SUV सेगमेंट में डीजल इंजन की मांग ज्यादा बनी हुई है. आने वाले समय में भी ये कारें अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सकती हैं.

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