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हिंदी न्यूज़ऑटोजुगाड़ की हद पार! Grand i10 को बना दिया चलता-फिरता 5-स्टार बेडरूम, Video देख चौंक जाएंगे आप

जुगाड़ की हद पार! Grand i10 को बना दिया चलता-फिरता 5-स्टार बेडरूम, Video देख चौंक जाएंगे आप

Hyundai Grand i10 का यह यूनिक मॉडिफिकेशन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. शानदार डिजाइन के साथ इसकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 09:06 AM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी कार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. यह कोई महंगी SUV नहीं, बल्कि एक छोटी Hyundai Grand i10 है, जिसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि लोग इसे “चलता-फिरता बेडरूम” कहने लगे हैं. वीडियो में दिख रही कार पहली नजर में पहचान में नहीं आती, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह वही Grand i10 है, जिसे पूरी तरह से बदल दिया गया है.

छत ऊंची कर बढ़ाया गया स्पेस

दरअसल, इस कार का सबसे बड़ा बदलाव इसकी छत में किया गया है. आमतौर पर Grand i10 एक छोटी हैचबैक कार होती है, लेकिन इस कार की छत को काफी ऊंचा कर दिया गया है. इस बदलाव की वजह से कार के अंदर बैठने और रहने की जगह काफी बढ़ गई है. अंदर का स्पेस इतना बड़ा लग रहा है कि यह किसी छोटे कमरे जैसा महसूस होता है. यही वजह है कि लोग इसे कार नहीं, बल्कि छोटा-सा बेडरूम कह रहे हैं.

यूनिक डिजाइन और आरामदायक इंटीरियर

इस मॉडिफाइड कार का डिजाइन काफी अलग और दिलचस्प है. अंदर बैठने के लिए ज्यादा जगह दी गई है और सीटों को भी इस तरह लगाया गया है कि आराम महसूस हो. कार के साइड में सामान्य दरवाजे की जगह ग्लास एरिया दिया गया है, जिससे अंदर रोशनी अच्छी आती है और स्पेस खुला-खुला लगता है. वहीं, पीछे की तरफ दो हिस्सों में खुलने वाला दरवाजा लगाया गया है. बाहर से देखने पर यह कार थोड़ी गोल्फ कार्ट जैसी लगती है, जिससे इसका लुक और भी अलग हो जाता है.

 
 
 
 
 
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क्यों लोगों को पसंद आ रहा है यह जुगाड़?

आमतौर पर लोग बड़ी और महंगी गाड़ियों को मॉडिफाई कराते हैं, लेकिन एक छोटी हैचबैक कार को इस तरह बदलना लोगों को काफी नया और दिलचस्प लग रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस जुगाड़ की तारीफ भी कर रहे हैं और इसे क्रिएटिव आइडिया बता रहे हैं. हालांकि यह मॉडिफिकेशन देखने में काफी शानदार है, लेकिन इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. कार के स्ट्रक्चर में इतना बड़ा बदलाव करना कितना सुरक्षित है, यह साफ नहीं है.

भारत में Car Modification के नियम और जुर्माना

बता दें कि भारत में कार मॉडिफिकेशन Motor Vehicles Act, 1988 और Central Motor Vehicle Rules (CMVR) के अंतर्गत नियंत्रित होता है. कानून के अनुसार, कोई भी ऐसा बदलाव जो गाड़ी के original structure या manufacturer specification को बदलता है, वह illegal माना जा सकता है. Section 52 of Motor Vehicles Act के अनुसार, वाहन में कोई भी ऐसा alteration नहीं किया जा सकता जिससे उसके मूल (original) specifications बदल जाएं, जब तक कि उसे RTO से approval न मिला हो.

अगर आप अपनी कार में बड़े बदलाव करना चाहते हैं, तो पहले आपको RTO (Regional Transport Office) से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति किए गए बदलाव illegal माने जाएंगे और उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. भारत में टिंटेड ग्लास पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, अवैध मॉडिफिकेशन जैसे लाउड एग्जॉस्ट या नंबर प्लेट नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में वाहन जब्त भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- Honda City Facelift की टेस्टिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी खास?

Published at : 14 Apr 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Viral Car Video Car Hacks Grand I10 Modification Modified Car India
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