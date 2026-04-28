कुछ दिन पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच खेला जा रहा था. उसी मुकाबले में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को ऐसी चोट आई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया. दरअसल मैच में कैच पकड़ते समय एनगिडी को सिर के पिछले हिस्से में चोट आई थी. वे अचेत स्थिति में थी, तभी मैदान पर एम्बुलेंस बुलाई गई.

अब मुसीबत यह थी कि लुंगी एनगिडी को जल्दी BLK Max अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन शाम के समय दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति बहुत भयंकर होती है. अरुण जेटली स्टेडियम से बीएलके मैक्स अस्पताल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है. शाम के समय जाम की स्थिति में इस छोटी सी दूरी को तय करने में आधे घंटे का समय लग जाता है. इसी कठिन परिस्थिति में ACP संजय सिंह कोई फरिश्ता बनकर सामने आए.

सिर्फ 11 मिनट में पहुंचे अस्पताल

आमतौर पर मैदान से अस्पताल तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद एसीपी संजय सिंह ने कंट्रोल रूम को सूचित किया कि इस विकट परिस्थिति से निकलने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए. इस तरह एम्बुलेंस ने मात्र 11 मिनट में अस्पताल तक का सफर तय कर लिया. अच्छी खबर यह है कि एनगिडी अब पूरी तरह फिट हैं.

संजय सिंह कई दिग्गजों के साथ खेले हैं क्रिकेटर

सच्चाई यह है कि एसीपी संजय सिंह पहले क्रिकेटर हुआ करते थे. वे डोमेस्टिक स्तर पर बिहार के लिए खेले हैं. हालांकि उनका फर्स्ट-क्लास करियर केवल 7 मैच और लिस्ट-A करियर केवल 3 मैचों तक चला. अपने समय में संजय सिंह ने युवराज सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली, वीरेंदर सहवाग और मोहम्मद कैफ के साथ भी क्रिकेट खेला है.

लुंगी एनगिडी के साथ हुई घटना पर एसीपी संजय सिंह का कहना था कि वे खुद क्रिकेटर रह चुके हैं और जानते हैं कि मैदान पर लगी चोट कितनी गंभीर हो सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि जब वे क्रिकेट खेलते थे तब विराट बच्चे थे और उन्हीं के साथ खेला करते थे.

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