हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्यों हो रही इस पुलिस वाले की चर्चा, IPL 2026 में बचाई लुंगी एनगिडी की जान! रह चुका विराट और गंभीर का पुराना साथी

क्यों हो रही इस पुलिस वाले की चर्चा, IPL 2026 में बचाई लुंगी एनगिडी की जान! रह चुका विराट और गंभीर का पुराना साथी

Former Cricketer Saved Lungi Ngidi Life: विराट कोहली और गौतम गंभीर के साथ खेल चुके क्रिकेटर ने IPL 2026 के दौरान सूझबूझ दिखाते हुए लुंगी एनगिडी की जान बचाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

कुछ दिन पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच खेला जा रहा था. उसी मुकाबले में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को ऐसी चोट आई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया. दरअसल मैच में कैच पकड़ते समय एनगिडी को सिर के पिछले हिस्से में चोट आई थी. वे अचेत स्थिति में थी, तभी मैदान पर एम्बुलेंस बुलाई गई.

अब मुसीबत यह थी कि लुंगी एनगिडी को जल्दी BLK Max अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन शाम के समय दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति बहुत भयंकर होती है. अरुण जेटली स्टेडियम से बीएलके मैक्स अस्पताल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है. शाम के समय जाम की स्थिति में इस छोटी सी दूरी को तय करने में आधे घंटे का समय लग जाता है. इसी कठिन परिस्थिति में ACP संजय सिंह कोई फरिश्ता बनकर सामने आए.

सिर्फ 11 मिनट में पहुंचे अस्पताल

आमतौर पर मैदान से अस्पताल तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद एसीपी संजय सिंह ने कंट्रोल रूम को सूचित किया कि इस विकट परिस्थिति से निकलने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए. इस तरह एम्बुलेंस ने मात्र 11 मिनट में अस्पताल तक का सफर तय कर लिया. अच्छी खबर यह है कि एनगिडी अब पूरी तरह फिट हैं.

संजय सिंह कई दिग्गजों के साथ खेले हैं क्रिकेटर

सच्चाई यह है कि एसीपी संजय सिंह पहले क्रिकेटर हुआ करते थे. वे डोमेस्टिक स्तर पर बिहार के लिए खेले हैं. हालांकि उनका फर्स्ट-क्लास करियर केवल 7 मैच और लिस्ट-A करियर केवल 3 मैचों तक चला. अपने समय में संजय सिंह ने युवराज सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली, वीरेंदर सहवाग और मोहम्मद कैफ के साथ भी क्रिकेट खेला है.

लुंगी एनगिडी के साथ हुई घटना पर एसीपी संजय सिंह का कहना था कि वे खुद क्रिकेटर रह चुके हैं और जानते हैं कि मैदान पर लगी चोट कितनी गंभीर हो सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि जब वे क्रिकेट खेलते थे तब विराट बच्चे थे और उन्हीं के साथ खेला करते थे.

यह भी पढ़ें:

पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 28 Apr 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Lungi Ngidi IPL 2026 ACP Sanjay Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
क्यों हो रही इस पुलिस वाले की चर्चा, IPL 2026 में बचाई लुंगी एनगिडी की जान! रह चुका विराट और गंभीर का पुराना साथी
क्यों हो रही इस पुलिस वाले की चर्चा, IPL 2026 में बचाई लुंगी एनगिडी की जान! रह चुका विराट-गंभीर का पुराना साथी
आईपीएल 2026
PBKS vs RR Live Score: राजस्थान ने जीता टॉस, पंजाब की पहले बैटिंग, समय पर शुरू होगा मैच; प्लेइंग-11 में बदलाव
LIVE: राजस्थान ने जीता टॉस, पंजाब की पहले बैटिंग, समय पर शुरू होगा मैच; प्लेइंग-11 में बदलाव
आईपीएल 2026
IPL में शुरुआती मैच नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को भी पूरा पैसा मिलेगा? जानें सैलरी का नियम
IPL में शुरुआती मैच नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को भी पूरा पैसा मिलेगा? जानें सैलरी का नियम
आईपीएल 2026
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
वाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
क्रिकेट
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
ट्रेंडिंग
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget