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हिंदी न्यूज़ऑटोवापस आ रही सड़कों पर राज करने वाली Mitsubishi Pajero, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

वापस आ रही सड़कों पर राज करने वाली Mitsubishi Pajero, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

Mitsubishi Pajero: नई Pajero केवल पुराने मॉडल का अपडेटेड वर्जन नहीं होगी, बल्कि इसे पूरी तरह मॉडर्न तकनीक और नए डिजाइन के साथ लाया जाएगा. आइए गाड़ी के बारे में डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 31 May 2026 01:05 PM (IST)
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ऑटो इंडस्ट्री में कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में मजबूती, भरोसा और शानदार प्रदर्शन की छवि बन जाती है. ऐसी ही एक SUV Mitsubishi Pajero है,  जिसने कई सालों तक SUV प्रेमियों के दिलों पर राज किया. भारत में भी Pajero को एक प्रीमियम और दमदार ऑफ-रोड SUV के रूप में जाना जाता था. हालांकि कुछ साल पहले कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन अब खबर है कि यह SUV एक बार फिर वापसी करने जा रही है.

Mitsubishi Motors Pajero को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे कई देशों में Montero नाम से पेश किया जाएगा. नई Pajero केवल पुराने मॉडल का अपडेटेड वर्जन नहीं होगी, बल्कि इसे पूरी तरह मॉडर्न तकनीक और नए डिजाइन के साथ विकसित किया जाएगा. नई Pajero में दमदार लुक, एडवांस फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है.

Mitsubishi Pajero क्यों है खास?

Pajero पहले से ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न नजर आ सकती है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स, मजबूत बॉडी लाइन्स और प्रीमियम स्टाइलिंग मिलने की उम्मीद है. SUV का एक्सटीरियर ऐसा बनाया जाएगा कि यह सड़क पर अलग पहचान बना सके. इसके साथ ही गाड़ी का डिजाइन ऑफ-रोड कैपेसिटी भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि यह कठिन रास्तों पर भी आसानी से चल सके.

कार के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, प्रीमियम सीटें और सुविधाएं दी जा सकती हैं. इसके अलावा सेफ्टी के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), मल्टीपल एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और अन्य आधुनिक सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. इससे यह SUV पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बन सकती है.

गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में भी नई Pajero काफी खास हो सकती है. माना जा रहा है कि कंपनी इसमें पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड तकनीक वाले ऑप्शन दे सकती है. दुनियाभर में बढ़ती इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की मांग को देखते हुए Mitsubishi नई SUV को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी ध्यान दे सकती है. इसके साथ ही इसमें मॉडर्न फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम और ऑफ-रोड तकनीकें दी जा सकती हैं, जिससे यह पहाड़ों, रेगिस्तानों और खराब सड़कों पर भी शानदार प्रदर्शन कर सके. इस SUV की वापसी इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि Pajero का नाम आज भी दुनिया की सबसे पॉपुलर ऑफ-रोड SUVs में लिया जाता है.

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Published at : 31 May 2026 01:05 PM (IST)
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