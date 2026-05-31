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पार्किंग में कार को गियर लगाकर छोड़ें या बिना गियर लगाए? हर ड्राइवर को पता होनी चाहिए ये बातें

Car Parking Tips: कार पार्क करते समय सिर्फ हैंडब्रेक लगाना काफी है या गियर भी लगाना चाहिए? जानिए सही तरीका और वे जरूरी बातें जो हर ड्राइवर को पता होनी चाहिए.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 31 May 2026 01:01 PM (IST)
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Car Parking Tips: कार चलाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से पार्क करना. हालांकि कई ड्राइवर रोजाना कार पार्क करते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है कि कार को पार्क करते समय गियर में छोड़ना चाहिए या न्यूट्रल में. बहुत से लोग सिर्फ हैंडब्रेक लगाकर कार छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग गियर लगाना भी जरूरी मानते हैं. सही तरीका क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती कई बार बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. 

खासकर ढलान या चढ़ाई वाली जगहों पर गलत तरीके से पार्क की गई कार अपने आप आगे या पीछे खिसक सकती है. ऐसे में कार को सुरक्षित रखने और दुर्घटना से बचने के लिए सही पार्किंग तकनीक की जानकारी हर ड्राइवर के पास होनी चाहिए.

मैनुअल कार में गियर लगाकर पार्क करना क्यों माना जाता है सुरक्षित

अगर आपकी कार मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है, तो पार्किंग के दौरान गियर लगाकर छोड़ना अधिक सुरक्षित माना जाता है. गियर लगाने से इंजन और ट्रांसमिशन पहियों को लॉक करने में मदद करते हैं, जिससे कार के खिसकने की संभावना कम हो जाती है. समतल सड़क पर आमतौर पर पहला गियर लगाया जा सकता है, जबकि ढलान पर कई विशेषज्ञ रिवर्स गियर लगाने की सलाह देते हैं. 

हालांकि केवल गियर पर भरोसा करना सही नहीं है. हैंडब्रेक का इस्तेमाल भी हमेशा करना चाहिए. गियर और हैंडब्रेक दोनों मिलकर कार को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं. यदि किसी वजह से हैंडब्रेक पूरी तरह प्रभावी न रहे, तो गियर कार को आगे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि अनुभवी ड्राइवर दोनों तरीकों का एक साथ उपयोग करते हैं.

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सिर्फ हैंडब्रेक पर निर्भर रहना कब पड़ सकता है भारी

कई लोग जल्दीबाजी में कार को न्यूट्रल में छोड़कर केवल हैंडब्रेक लगा देते हैं. सामान्य परिस्थितियों में यह तरीका काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक या ढलान वाली जगह पर यह जोखिम बढ़ा सकता है. समय के साथ हैंडब्रेक सिस्टम में घिसावट आ सकती है और उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है. ऐसे में कार के खिसकने का खतरा बढ़ जाता है. 

ऑटोमैटिक कारों में स्थिति थोड़ी अलग होती है क्योंकि वहां पार्क मोड का विकल्प दिया जाता है, जो ट्रांसमिशन को लॉक कर देता है. फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हैंडब्रेक लगाना बेहतर माना जाता है. कुल मिलाकर मैनुअल कार में गियर और हैंडब्रेक दोनों का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. यह छोटी सी आदत आपकी कार और आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 31 May 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Car Parking Tips Manual Car Driving Parking In Gear Handbrake Usage
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