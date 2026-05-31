पार्किंग में कार को गियर लगाकर छोड़ें या बिना गियर लगाए? हर ड्राइवर को पता होनी चाहिए ये बातें

Car Parking Tips: कार चलाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से पार्क करना. हालांकि कई ड्राइवर रोजाना कार पार्क करते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है कि कार को पार्क करते समय गियर में छोड़ना चाहिए या न्यूट्रल में. बहुत से लोग सिर्फ हैंडब्रेक लगाकर कार छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग गियर लगाना भी जरूरी मानते हैं. सही तरीका क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती कई बार बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

खासकर ढलान या चढ़ाई वाली जगहों पर गलत तरीके से पार्क की गई कार अपने आप आगे या पीछे खिसक सकती है. ऐसे में कार को सुरक्षित रखने और दुर्घटना से बचने के लिए सही पार्किंग तकनीक की जानकारी हर ड्राइवर के पास होनी चाहिए.

मैनुअल कार में गियर लगाकर पार्क करना क्यों माना जाता है सुरक्षित

अगर आपकी कार मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है, तो पार्किंग के दौरान गियर लगाकर छोड़ना अधिक सुरक्षित माना जाता है. गियर लगाने से इंजन और ट्रांसमिशन पहियों को लॉक करने में मदद करते हैं, जिससे कार के खिसकने की संभावना कम हो जाती है. समतल सड़क पर आमतौर पर पहला गियर लगाया जा सकता है, जबकि ढलान पर कई विशेषज्ञ रिवर्स गियर लगाने की सलाह देते हैं.

हालांकि केवल गियर पर भरोसा करना सही नहीं है. हैंडब्रेक का इस्तेमाल भी हमेशा करना चाहिए. गियर और हैंडब्रेक दोनों मिलकर कार को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं. यदि किसी वजह से हैंडब्रेक पूरी तरह प्रभावी न रहे, तो गियर कार को आगे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि अनुभवी ड्राइवर दोनों तरीकों का एक साथ उपयोग करते हैं.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल की क्यों लेनी टेंशन? अब Hero ला रही पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक, जानिए कब की जाएगी लॉन्च

सिर्फ हैंडब्रेक पर निर्भर रहना कब पड़ सकता है भारी

कई लोग जल्दीबाजी में कार को न्यूट्रल में छोड़कर केवल हैंडब्रेक लगा देते हैं. सामान्य परिस्थितियों में यह तरीका काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक या ढलान वाली जगह पर यह जोखिम बढ़ा सकता है. समय के साथ हैंडब्रेक सिस्टम में घिसावट आ सकती है और उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है. ऐसे में कार के खिसकने का खतरा बढ़ जाता है.

ऑटोमैटिक कारों में स्थिति थोड़ी अलग होती है क्योंकि वहां पार्क मोड का विकल्प दिया जाता है, जो ट्रांसमिशन को लॉक कर देता है. फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हैंडब्रेक लगाना बेहतर माना जाता है. कुल मिलाकर मैनुअल कार में गियर और हैंडब्रेक दोनों का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. यह छोटी सी आदत आपकी कार और आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

यह भी पढ़ें: हर महीने पेट्रोल पर बचेंगे हजारों रुपये, जानिए शहर की सबसे किफायती बाइक