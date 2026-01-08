MG Windsor बनी भारत की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार, Tata Nexon EV को छोड़ा पीछे

MG Windsor EV ने साल 2025 में भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में बड़ा इतिहास बना दिया है. यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है और इसने Tata Nexon EV को बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है. MG Windsor EV की कुल बिक्री 46,735 यूनिट्स रही, जबकि Tata Nexon EV की बिक्री करीब 22,000 से 23,000 यूनिट्स के बीच रही. यह पहली बार हुआ है जब कोई नॉन-टाटा इलेक्ट्रिक कार पूरे साल में सबसे ज्यादा बिकी हो.

क्यों इतनी पसंद की जा रही है MG Windsor EV?

MG Windsor EV की सफलता के पीछे कई वजहें हैं. इसका डिजाइन मॉडर्न है, केबिन काफी बड़ा और आरामदायक है और इसमें ढे़र सारे नए जमाने के फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा MG का बैटरी ऐज सर्विस यानी BaaS ऑप्शन भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा है. इस ऑप्शन की वजह से कार की शुरुआती कीमत कम हो जाती है, जिससे ज्यादा लोग इसे खरीद पा रहे हैं.

डिजाइन जो पहली नजर में पसंद आए

MG Windsor EV का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक है. यह CUV स्टाइल कार है, जिसमें सेडान जैसी स्मूथ ड्राइव और SUV जैसी मजबूती देखने को मिलती है. इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED हेडलैंप, चमकता हुआ MG लोगो और फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप और सिंपल बंपर मिलता है. 18-इंच के अलॉय व्हील्स इसे प्रीमियम लुक देते हैं.

इंटीरियर में मिलता है लग्जरी फील

Windsor EV का केबिन काफी साफ-सुथरा और लग्जरी फील देता है. डैशबोर्ड पर बड़ा 15.6-इंच टचस्क्रीन दिया गया है. डुअल-टोन इंटीरियर, एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ केबिन को खुला और हवादार बनाते हैं. पीछे की सीटें 135 डिग्री तक झुक जाती हैं, जिससे लंबी जर्नी भी आरामदायक हो जाती है. बूट स्पेस भी 604 लीटर का है.

बैटरी, रेंज और फीचर्स

MG Windsor EV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. स्टैंडर्ड मॉडल में 38 kWh बैटरी है, जो 332 किलोमीटर की रेंज देती है. प्रो वेरिएंट में 52.9 kWh बैटरी मिलती है, जिसकी रेंज 449 किलोमीटर तक है. इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. शानदार स्पेस, आराम और वैल्यू के कारण MG Windsor EV ने Nexon EV को पीछे छोड़ दिया है. MG Windsor EV की रिकॉर्ड बिक्री यह साबित करती है कि भारतीय ग्राहक अब ज्यादा स्पेस, आराम और फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार को पसंद कर रहे हैं. आने वाले समय में यह EV मार्केट को और भी मजबूत बना सकती है.

