हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती से कितने घटे Maruti WagonR के दाम, क्या 30 हजार सैलरी वाले खरीद सकते हैं? जानें राइवल्स

GST कटौती से कितने घटे Maruti WagonR के दाम, क्या 30 हजार सैलरी वाले खरीद सकते हैं? जानें राइवल्स

Maruti Wagon R अब वहले से ज्यादा सस्ती हो गई है. आप इसे 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर भी खरीद सकते हैं.आइए गाड़ी की ऑन-रोड कीमत, EMI डिटेल्स, माइलेज और सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

GST 2.0 लागू होने के बाद भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली छोटी कार Maruti Wagon R अब पहले से काफी सस्ती हो गई है. इसका बेस LXI वेरिएंट 4,98,900 एक्स-शोरूम से शुरू होता है. अगर आप दिल्ली में यह कार खरीदते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 5.53 लाख पड़ेगी, जिसमें RTO चार्ज और इंश्योरेंस शामिल है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Wagon R डाउन पेमेंट और EMI डिटेल्स

  • अगर आप कम इनकम पर भी कार लेना चाहते हैं तो Wagon R आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. बेस LXI वेरिएंट खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना होगा. इसके बाद अगर आप बैंक से 4.53 लाख का कार लोन लेते हैं तो आपकी EMI करीब 9,000 प्रति माह बनेगी. अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं तो EMI और भी कम हो जाएगी. बैंक लोन की शर्तें और EMI आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक पॉलिसी के अनुसार बदल सकती हैं.

इंजन और माइलेज

  • Maruti Wagon R तीन पावरट्रेन विकल्पों में आती है, जिनमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG वेरिएंट शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसका CNG वेरिएंट 24 km/kg तक का माइलेज देता है. इसी कारण यह कार मिडिल क्लास परिवारों और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए सबसे किफायती विकल्प मानी जाती है.

फीचर्स और सेफ्टी

  • फीचर्स के मामले में Maruti Wagon R अपने सेगमेंट में बेहतरीन मानी जाती है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. साथ ही 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल-टोन इंटीरियर्स, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और 341 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. सुरक्षा के लिए कंपनी अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है. इसके अलावा ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और हिल-होल्ड असिस्ट जैसी फीचर्स भी मौजूद हैं.

किसे टक्कर देती है Wagon R? 

Maruti Wagon R का मुकाबला Tata Tiago, Hyundai Exter, Renault Kwid और Maruti Suzuki Swift से होता है. हाल ही में Tata Tiago की कीमत में 75,000 तक की कटौती हुई है और अब यह कार 4.57 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होती है. ऐसे में ग्राहकों के लिए किफायती कार सेगमेंट में विकल्प और भी बढ़ गए हैं.

सिर्फ 50 हजार रुपये में मिल रहा Ola का इलेक्ट्रिक स्कूटर, Honda Activa और Jupiter भी हुए सस्ते

Published at : 24 Sep 2025 02:32 PM (IST)
Embed widget