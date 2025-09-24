एक्सप्लोरर
सिर्फ 50 हजार रुपये में मिल रहा Ola का इलेक्ट्रिक स्कूटर, Honda Activa और Jupiter भी हुए सस्ते
ओला इलेक्ट्रिक ने Ola Celebrates कैंपेन के तहत खास ऑफर लॉन्च किया है. सिर्फ 9 दिनों तक चुनिंदा Ola स्कूटर्स और बाइक्स 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध रहेंगे. आइए इस ऑफर के बारे में जानते हैं.
फेस्टिव सीजन से पहले Ola Electric ने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने मंगलवार को अपने नए कैंपेन “Ola Celebrates India” की शुरुआत की है. इसके तहत सिर्फ 9 दिनों तक चुनिंदा Ola स्कूटर्स और मोटरसाइकिलें 49,999 की शुरुआती कीमत पर खरीदी जा सकेंगी. यह ऑफर 23 सितंबर,2025 से शुरू हो चुका है. आइए विस्तार से जानते हैं.
लिमिटेड यूनिट्स पर पहले आओ, पहले पाओ ऑफर्स
- कंपनी ने साफ किया है कि इस ऑफर में रोजाना लिमिटेड यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी. ये यूनिट्स पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ग्राहकों को दी जाएंगी. साथ ही, हर दिन सोशल मीडिया पर खास मुहूर्त टाइम-स्लॉट्स का ऐलान भी किया जाएगा. Ola का कहना है कि यह केवल डिस्काउंट स्कीम नहीं बल्कि हर भारतीय घर तक वर्ल्ड-क्लास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहुंचाने का लक्ष्य है.
Ola की नई लॉन्चिंग और प्लान
- यह ऑफर Ola के हालिया Sankalp इवेंट के तुरंत बाद आया है. इवेंट में कंपनी ने नई गाड़ियां पेश की थीं, जिनमें S1 Pro+ (5.2 kWh), Roadster X+ (9.1 kWh) शामिल हैं, जिनकी डिलीवरी इस नवरात्रि से शुरू होगी. इसके अलावा, कंपनी ने S1 Pro Sport नाम का नया स्पोर्ट्स स्कूटर भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1,49,999 है और इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होगी.
Ola के मौजूदा स्कूटर और बाइक ऑप्शन
- फिलहाल Ola अपने S1 स्कूटर पोर्टफोलियो और Roadster X मोटरसाइकिल लाइनअप के जरिए ग्राहकों को कई विकल्प दे रही है. इनकी कीमतें 81,999 से 1,89,999 तक हैं. कंपनी का मानना है कि इस फेस्टिव ऑफर से ग्राहकों की दिलचस्पी EVs में और बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से अपनाई जाएगी.
Honda Activa और TVS Jupiter भी हुए सस्ते
- इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ-साथ पेट्रोल स्कूटर्स की कीमतों में भी कटौती हुई है. Honda Activa 110 Standard की कीमत अब 74,713 हो गई है, जो पहले 81,045 थी. यानी ग्राहकों को 6,332 की बचत होगी. वहीं, TVS Jupiter की शुरुआती कीमत अब 74,600 रह गई है, जो पहले 81,211 थी. जुलाई में इसके 1.24 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिके थे और यह दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर रहा.
