एक्सप्लोरर
Maruti से लेकर Hyundai तक, जनवरी 2026 में इन कारों का रहा दबदबा, Nexon ने बनाया रिकॉर्ड
जनवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली Top 5 कारों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें Tata Nexon पहले नंबर पर रही. आइए जानें Maruti और Hyundai की कौन सी कारें शामिल रहीं.
भारत में कारों की मांग लगातार बढ़ रही है और साल 2026 की शुरुआत भी ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी मजबूत रही है. जनवरी 2026 की बिक्री रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में लाखों कारें बिकीं और इसमें कुछ खास मॉडल्स ने शानदार प्रदर्शन किया. इस महीने की सबसे बड़ी खबर यह रही कि Tata Nexon ने बिक्री के मामले में इतिहास रचते हुए सभी कारों को पीछे छोड़ दिया. Maruti Suzuki और Hyundai जैसे बड़े ब्रांड्स की कारें भी Top 5 की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं.
Tata Nexon बनी जनवरी 2026 की नंबर वन कार
- कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Tata Motors की Tata Nexon लोगों की पहली पसंद बनकर उभरी है. जनवरी 2026 में इस SUV की 23 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई, जो इसे देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनाती है. दमदार डिजाइन, मजबूत सेफ्टी फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण Nexon को शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में खूब पसंद किया गया.
Maruti Dzire और Tata Punch का हाल
- दूसरे नंबर पर Maruti Suzuki Dzire रही, जिसकी जनवरी 2026 में कुल 19,629 यूनिट्स बिकीं. यह कॉम्पैक्ट सेडान अपनी माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के कारण आज भी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. वहीं तीसरे स्थान पर Tata Punch रही, जिसकी 19 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई. Punch खासतौर पर उन ग्राहकों को पसंद आ रही है जो बजट में SUV जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं.
Creta और Ertiga भी Top 5 में शामिल
- Hyundai की पॉपुलर मिड-साइज SUV Creta चौथे नंबर पर रही. जनवरी 2026 में इसकी करीब 18 हजार यूनिट्स बिकीं, जो इसकी लगातार बनी पॉपुलैरिटी को दिखाता है. वहीं Maruti की बजट MPV Ertiga ने भी Top 5 में जगह बनाई. इस कार की 17,892 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो बड़े परिवारों के बीच इसकी मजबूत पकड़ को साबित करती है. बता दें कि जनवरी 2026 की बिक्री रिपोर्ट से साफ है कि भारतीय ग्राहक SUV और भरोसेमंद ब्रांड्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. Tata Nexon की नंबर वन पोजिशन और Maruti,Hyundai की मजबूत मौजूदगी आने वाले महीनों में भी कड़ी मुकाबला कर सकती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
इंडिया
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL