बजट रखिए तैयार! Maruti, Tata से लेकर Mahindra तक: जल्द लॉन्च करेगी 6 नई SUVs, देखें लिस्ट
Maruti, Tata और Mahindra अगले कुछ हफ्तों में 6 नई SUVs लॉन्च करने जा रहे हैं. इनमें Tata Sierra, Mahindra XEV 9S, Maruti e Vitara, Harrier–Safari Petrol और नई Kia Seltos शामिल हैं.
अगर आप नई SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. भारतीय ऑटो बाजार अगले कुछ हफ्तों में नई SUV लॉन्च की वजह से काफी चर्चाओं में है. Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra और Kia-ये चार बड़ी कंपनियां लगातार एक के बाद एक अपनी नई SUVs पेश करने वाली हैं. आइए विस्तार से जानते हैं,
- दरअसल, सबसे पहले Tata Sierra की मोस्ट अवेटेड वापसी 25 नवंबर को होगी. इसके बाद 27 नवंबर को Mahindra अपनी इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप XEV 9S को पेश करेगी. फिर 2 दिसंबर को Maruti अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara लॉन्च करेगी. इसी महीने 9 दिसंबर को Tata Harrier और Safari के नए पेट्रोल वेरिएंट बाजार में आएंगे. इसके बाद 10 दिसंबर को नई जनरेशन Kia Seltos ग्लोबली पेश होगी. कुल मिलाकर SUV खरीदारों के लिए आने वाले हफ्ते काफी खास रहने वाले हैं.
Tata Sierra
- टाटा सिएरा लंबे समय बाद भारतीय बाजार में फिर लौटने वाली है. कंपनी इसे मॉडर्न डिजाइन और नए फीचर्स के साथ पेश कर रही है. शुरुआत में यह SUV पेट्रोल और डीजल इंजनों के साथ उपलब्ध होगी. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलने की उम्मीद है. फीचर्स और कम्फर्ट के मामले में भी यह नई पीढ़ी की SUVs को टक्कर देगी. इसका इलेक्ट्रिक मॉडल 2026 की शुरुआत तक आ सकता है.
Mahindra XEV 9S
- महिंद्रा XEV 9S को XUV700 के EV वर्जन के रूप में तैयार किया गया है. कंपनी द्वारा जारी टीजर में इस SUV का प्रीमियम और हाई-टेक इंटीरियर साफ दिखाई देता है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और स्लाइडिंग सेकंड-रो सीट्स जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.
Maruti e Vitara
- मारुति सुजुकी अपनी पहली EV e Vitara को 2 दिसंबर को लॉन्च करने जा रही है. ये SUV दो बैटरी पैक-49kWh और 61kWh के साथ आएगी. छोटा बैटरी पैक 344 किमी की रेंज देगा, जबकि बड़ा पैक 428 किमी तक चलेगा. AWD वाले मॉडल की रेंज 394 किमी होगी. मारुति की किफायती मेंटेनेंस की वजह से यह इलेक्ट्रिक SUV जल्दी पॉपुलर हो सकती है.
Tata Harrier और Safari Petrol
- Tata Motors अपनी पॉपुलर SUVs Harrier और Safari को पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ बाजार में पेश करने जा रही है. दोनों में 1.5 लीटर TGDi पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 170PS की पावर और 280Nm टॉर्क देगा. फीचर्स और डिजाइन पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन पेट्रोल इंजन आने से इन SUVs की बिक्री में बड़ा उछाल आ सकता है.
नई Kia Seltos
- Kia दिसंबर 2025 में नई जनरेशन Seltos को लॉन्च करेगी. नए मॉडल में डिजाइन और फीचर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इंजन विकल्प लगभग पहले जैसे रहेंगे, लेकिन 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ नया 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की संभावना है. यह SUV अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक बनेगी और अपने सेगमेंट में फिर से मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेगी.
