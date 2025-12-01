Maruti Swift या Tata Punch, किस गाड़ी को खरीदने के लिए भरनी होगी कम EMI?

Tata Punch And Maruti Swift On EMI: भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की गाड़ियां बेहतर माइलेज के लिए जानी जाती हैं. वहीं टाटा मोटर्स की कारें जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स के साथ आती हैं. इन दोनों ब्रांड की गाड़ियों को ही लोग खूब पसंद करते हैं. टाटा और मारुति की गाड़ियों की खास बात ये भी है कि इन दोनों ब्रांड की कारों की कीमत आम आदमी के बजट में होती है. मारुति स्विफ्ट और टाटा पंच भी ऐसी ही गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 6 लाख रुपये से भी कम है. लेकिन इन गाड़ियों को खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप कार लोन पर भी ये कार ले सकते हैं.

EMI पर कितने की मिलेगी मारुति स्विफ्ट?

मारुति स्विफ्ट के बेस मॉडल की कीमत 5.79 लाख रुपये है. इस हैचबैक को खरीदने के लिए 5.30 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. अगर आप मारुति की इस गाड़ी को पांच साल के लोन पर खरीदते हैं और इस कार लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगाई जाती है, तब हर महीने करीब 10,800 रुपये की EMI भरनी होगी. बैंक और कार कंपनी की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

EMI पर कितने की मिलेगी Tata Punch?

मारुति स्विफ्ट की तरह टाटा पंच भी इसी प्राइस-रेंज की कार है. टाटा पंच के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये है. टाटा की इस कार को खरीदने के लिए 4.95 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. टाटा पंच के लिए अगर आप पांच साल का लोन लेते हैं, तब इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से करीब 10,300 रुपये की किस्त हर महीने जमा करनी होगी.

किस कार को खरीदना सस्ता?

टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट, दोनों ही कार लगभग एक ही प्राइस-रेंज में है और पांच साल के लोन पर भी दोनों कारों की EMI में सिर्फ 500 रुपये का अंतर है. ऐसे में किसी भी गाड़ी को लोन पर खरीदा जा सकता है.

