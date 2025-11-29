10 लाख रुपये की रेंज, 6 एयरबैग के साथ सनरूफ वाली कारें, Tata-Hyundai के बेस्ट मॉडल शामिल

Cars Under 10 Lakh With 6 Airbags: भारतीय बाजार में कई अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ियां हैं. कुछ कारें ऐसी हैं, जिनमें सनरूफ का फीचर मिलता है. वहीं कुछ गाड़ियों को पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. लेकिन अब मार्केट में कुछ गाड़ियां ऐसी आ गई हैं, जिनमें सनरूफ के साथ ही 6 एयरबैग भी मिलते हैं. भारतीय बाजार में इन सभी फीचर्स के साथ कारें 10 लाख रुपये रेंज में मिल रही हैं. टाटा और हुंडई के इस प्राइस-रेंज में बेस्ट मॉडल शामिल हैं.

हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter)

हुंडई एक्सटर एक 5-सीटर कार है. हुंडई की ये कार 38 वेरिएंट्स में मार्केट में शामिल है. एक्सटर की एक्स-शोरूम प्राइस 5.68 लाख रुपये से शुरू होकर 9.61 लाख रुपये तक जाती है. इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स मिलते हैं. कार में EBD के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा मिलता है. हुंडई की इस कार में सनरूफ भी लगा मिलता है.

टाटा नेक्सन (Tata Nexon)

टाटा नेक्सन भारतीय बाजार की एक मोस्ट पॉपुलर कार में से एक है. इस गाड़ी के 60 वेरिएंट्स मार्केट में हैं. टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम प्राइस 7,31,890 रुपये से शुरू है. इस कार में 6 एयरबैग्स लगे मिलते हैं. टाटा की इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. टाटा नेक्सन 10 लाख रुपये की रेंज में भी है और इस कार में सनरूफ भी लगा मिलता है.

हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)

हुंडई वेन्यू की एक्स-शोरूम प्राइस 7.90 लाख रुपये से शुरू है. वेन्यू के 25 वेरिएंट्स मार्केट में हैं. ये कार 8 कलर वेरिएंट्स में भारतीय बाजार में शामिल है. हुंडई की इस कार में रियर AC वेंट्स भी लगे हैं. वेन्यू में सनरूफ का फीचर भी मिलता है. कार में डुअल टोन लेदर सीट्स का फीचर भी मिलता है. ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में है.

