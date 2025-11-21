हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोफैमिली कार चाहिए? Maruti Swift से लेकर Tata Tiago तक, ये हैं 4.99 लाख से शुरू होने वाली टॉप कारें

Best Family Car In Budget: अगर आप अपनी फैमिली के लिए ऐसी कार ढूंढ रहे हैं, जो बजट में फिट हो, चलाने में आरामदायक हो और फीचर्स भी अच्छे मिलें, तो ये खबर आपके लिए है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Nov 2025 05:50 PM (IST)
अगर आप पहली बार अपनी फैमिली के लिए कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि कार बजट में भी आए, चलाने में आरामदायक भी हो और अच्छे फीचर्स भी मिले, तो ये खबर आपके काम की है. अक्सर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कम बजट में ऐसी कार कैसे चुनी जाए, जो पॉकेट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ माइलेज, स्पेस और फीचर्स में भी अच्छी हो. अच्छी बात यह है कि आज भारतीय बाजार में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो 5 से 7 लाख रुपये के बजट में बढ़िया माइलेज, अच्छा केबिन स्पेस और जरूरी फीचर्स का सही कॉम्बिनेशन देती हैं. आइए इन कारों की पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

Maruti Swift

  • Maruti Swift Family कार चाहने वालों की पसंद लंबे समय से बनी हुई है. 5.79 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ये कार माइलेज में 22–24 kmpl तक देती है. इसका नया मॉडल और भी प्रैक्टिकल और बेहतर हो गया है. 9-इंच स्मार्ट टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स इसे सुरक्षित और मॉडर्न विकल्प बनाते हैं. शहर में चलाने के लिए इसका इंजन स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है.

Renault Kwid

  • अगर आप 5 लाख से कम कीमत में फैमिली कार ढूंढ़ रहे हैं, तो Renault Kwid एक बेहतर विकल्प है. 4.92 लाख रुपये की शुरुआती कीमत, SUV-स्टाइल डिजाइन और 20–22 kmpl माइलेज इसे छोटे परिवारों में बेहद पॉपुलर बनाते हैं. इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-इंच टचस्क्रीन और रियर कैमरा जैसी फीचर्मिस लती हैं, जो बजट कार में कम देखने को मिलती हैं.

Hyundai Grand i10 NIOS

  • Hyundai Grand i10 NIOS उन परिवारों के लिए सही कार है, जो आराम और प्रीमियम इंटीरियर चाहते हैं. इसकी कीमत 5.47 लाख रुपये से शुरू होती है और यह 18–21 kmpl का माइलेज देती है. वायरलेस चार्जर, ऑटो AC और 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे दूसरों से अलग बनाते हैं. 6 एयरबैग के साथ ये सुरक्षा के मामले में भी मजबूत कार साबित होती है.

Honda Amaze

  • अगर आप ज्यादा केबिन स्पेस चाहता है, तो Honda Amaze लगभग 7 लाख की शुरुआती कीमत में अच्छा विकल्प है. 18–20 kmpl माइलेज और बड़ा बूट स्पेस इसे लंबी जर्नी के लिए भी आरामदायक बनाता है. इसकी राइड क्वालिटी बेहद स्मूथ है और ड्राइविंग का अनुभव काफी प्रीमियम लगता है.

Tata Tiago 

  • Tata Tiago अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा के लिए जानी जाती है. 4.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 19–23 kmpl माइलेज इसे वैल्यू-फॉर-मनी कार बनाते हैं. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल कंसोल और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: SBI के रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत में सबसे ज्यादा बिक रहीं 5 से 10 लाख की कारें, जानें वजह

Published at : 21 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Renault Kwid Tata Tiago Maruti Swift Family Car Budget Family Cars Best Family Cars Cars Under 7lakh
