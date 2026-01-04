1 लाख की डाउन पेमेंट पर WagonR खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स और हिसाब

जीएसटी कटौती के बाद Maruti WagonR को खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. ऐसे में अगर आप इस गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इसकी फाइनेंस डिटेल्स जानना काफी जरूरी है. आप इस कार को सिर्फ 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं कि डाउन पेमेंट पर लेने के बाद आपको हर महीने EMI के तौर पर कितने रुपये देने होंगे?

Maruti WagonR के Lxi वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपये है. इसमें 48,201 रुपये रोड टैक्स (RTO), 22,872 रुपये इंश्योरैंस और 600 रुपये अन्य खर्चों के लिए जोड़े जाएंगे. सारी कीमत जोड़ने के बाद गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 5,70,573 रुपये हो जाएगी.

हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके गाड़ी खरीदते हैं तो बाकी बचे हुए 4.70 लाख रुपये बैंक लोन के तौर पर लेने होंगे. अगर आप 10 फीसदी ब्याज दर पर सात साल के लिए लोन लेते हैं तो हर महीने आपको 7 हजार 812 रुपये की किस्त देनी होगी.

Maruti WagonR में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं – 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG. इसका पेट्रोल वर्जन 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन 34.05 Km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिससे यह कार शहर और हाईवे दोनों जगह आराम से चलाई जा सकती है. मारुति वैगनआर मुख्य रूप से टाटा टियागो और मारुति एस-प्रेसो जैसी हैचबैक कारों को टक्कर देती है.

कैसे हैं Maruti WagonR के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो WagonR में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से WagonR अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

यह भी पढ़ें:-

इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Tata Punch Facelift, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?