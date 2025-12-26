23 Kmpl माइलेज और पैनोरमिक सनरूफ के साथ आती है ये MPV, Innova को देती है टक्कर, जानें कीमत

अगर आप एक ऐसी MPV की तलाश में हैं जिसमें बड़ी फैमिली आराम से सफर कर सके, तो Maruti Suzuki Invicto एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आती है. ये कार खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो लग्जरी, स्पेस और माइलेज तीनों को एक साथ चाहते हैं. Invicto को Maruti Suzuki ने अपनी Nexa प्रीमियम रेंज में उतारा है और इसका सीधा मुकाबला Toyota Innova Hycross और Innova Crysta से होता है.

Invicto की कीमत और सीटिंग ऑप्शन

Maruti Suzuki Invicto की एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट Alpha Plus की कीमत 28.61 लाख तक जाती है. यह MPV 7-सीटर और 8-सीटर दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे बड़ी फैमिली के लिए यह काफी प्रैक्टिकल बन जाती है. Maruti की मजबूत सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे Innova के मुकाबले और ज्यादा बेहतर बनाते हैं.

इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज

Invicto में 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 150 PS की पावर और 188 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो ड्राइव को काफी स्मूथ बनाता है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से यह MPV शहर के ट्रैफिक में भी बेहतर माइलेज देती है. ARAI के अनुसार, Maruti Suzuki Invicto का माइलेज 23.24 kmpl तक है, जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 8-सीटर MPV में शामिल करता है.

फीचर्स

Maruti Suzuki Invicto में पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलैंप्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं. साथ ही, OTA अपडेट्स और वॉयस कमांड जैसे कनेक्टेड फीचर्स इसे मॉडर्न फैमिलीज के लिए बेहतर बनाते हैं. सेफ्टी के मामले में Invicto काफी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं. अगर आप एक ऐसी MPV चाहते हैं जो बड़ी फैमिली के लिए आरामदायक हो, माइलेज भी शानदार दे और फीचर्स में किसी से कम न हो, तो Maruti Suzuki Invicto एक बेहतरीन चॉइस है.

