हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो23 Kmpl माइलेज और पैनोरमिक सनरूफ के साथ आती है ये MPV, Innova को देती है टक्कर, जानें कीमत

23 Kmpl माइलेज और पैनोरमिक सनरूफ के साथ आती है ये MPV, Innova को देती है टक्कर, जानें कीमत

Maruti Suzuki Invicto एक प्रीमियम 7 और 8-सीटर MPV है, जो 23 kmpl माइलेज, पैनोरमिक सनरूफ और लग्जरी फीचर्स के साथ Toyota Innova को सीधी टक्कर देती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप एक ऐसी MPV की तलाश में हैं जिसमें बड़ी फैमिली आराम से सफर कर सके, तो Maruti Suzuki Invicto एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आती है. ये कार खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो लग्जरी, स्पेस और माइलेज तीनों को एक साथ चाहते हैं. Invicto को Maruti Suzuki ने अपनी Nexa प्रीमियम रेंज में उतारा है और इसका सीधा मुकाबला Toyota Innova Hycross और Innova Crysta से होता है.

 Invicto की कीमत और सीटिंग ऑप्शन

  • Maruti Suzuki Invicto की एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट Alpha Plus की कीमत 28.61 लाख तक जाती है. यह MPV 7-सीटर और 8-सीटर दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे बड़ी फैमिली के लिए यह काफी प्रैक्टिकल बन जाती है. Maruti की मजबूत सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे Innova के मुकाबले और ज्यादा बेहतर बनाते हैं.

इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज

  • Invicto में 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 150 PS की पावर और 188 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो ड्राइव को काफी स्मूथ बनाता है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से यह MPV शहर के ट्रैफिक में भी बेहतर माइलेज देती है. ARAI के अनुसार, Maruti Suzuki Invicto का माइलेज 23.24 kmpl तक है, जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 8-सीटर MPV में शामिल करता है.

फीचर्स 

  • Maruti Suzuki Invicto में पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलैंप्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं. साथ ही, OTA अपडेट्स और वॉयस कमांड जैसे कनेक्टेड फीचर्स इसे मॉडर्न फैमिलीज के लिए बेहतर बनाते हैं. सेफ्टी के मामले में Invicto काफी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं.  अगर आप एक ऐसी MPV चाहते हैं जो बड़ी फैमिली के लिए आरामदायक हो, माइलेज भी शानदार दे और फीचर्स में किसी से कम न हो, तो Maruti Suzuki Invicto एक बेहतरीन चॉइस है.

ये भी पढ़ें:- Renault Duster की नई जेनरेशन इस दिन होगी लॉन्‍च, टीजर हुआ जारी, जानें कितनी होगी कीमत

Published at : 26 Dec 2025 11:40 AM (IST)
Tags :
Auto News INDIA Maruti Suzuki Invicto Best 8 Seater MPV Invicto Mileage Innova Rival MPV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
ओटीटी
Andhra King Taluka OTT Release: राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
यूटिलिटी
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
हेल्थ
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget