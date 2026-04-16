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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Suzuki ने बंद की 5.35 लाख वाली ये किफायती कार, अब आएगी नई माइक्रो SUV, जानें क्या होगा खास

Maruti Suzuki ने बंद की 5.35 लाख वाली ये किफायती कार, अब आएगी नई माइक्रो SUV, जानें क्या होगा खास

मारुति सुजुकी ने अपनी किफायती हैचबैक को बंद कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपये थी. कंपनी अब इसकी जगह एक नई माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 04:34 PM (IST)
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Maruti Suzuki की पॉपुलर छोटी कार Ignis अब बाजार में नहीं मिलेगी. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इस हैचबैक का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और अब इसकी बुकिंग भी नहीं हो रही है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन डीलर स्तर पर यह कार लगभग बंद हो चुकी है. इसकी कीमत पहले 5.35 लाख से 7.55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच थी और इसे Nexa शोरूम से बेचा जाता था. अब कंपनी नई माइक्रो SUV लाने की तैयारी में है, जो Tata Punch जैसी कारों को टक्कर दे सकती है.

Ignis का सफर और डिजाइन

Ignis को पहली बार साल 2017 में लॉन्च किया गया था. यह कार अपने अलग और बॉक्सी डिजाइन के लिए जानी जाती थी. इसका लुक थोड़ा SUV जैसा भी लगता था, जो युवाओं को काफी पसंद आता था. साल 2020 में इसका फेसलिफ्ट मॉडल आया था, जिसमें डिजाइन को और बेहतर बनाया गया. इसमें डेल्टा, जेटा और अल्फा जैसे वेरिएंट मिलते थे. इस कार की खास बात इसका यूनिक डिजाइन और कॉम्पैक्ट साइज था.

फीचर्स जो इसे बनाते थे खास

Ignis अपने सेगमेंट में अच्छे फीचर्स के साथ आती थी. इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता था. इसके अलावा इसमें 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ORVM और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स भी मिलते थे. कार के अंदर एयरक्राफ्ट स्टाइल के टॉगल स्विच दिए गए थे, जो इसे बाकी कारों से अलग बनाते थे.

इंजन और सेफ्टी

Ignis में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 83 हॉर्सपावर और 113 Nm का टॉर्क देता था. यह इंजन स्मूथ और बेहतर माना जाता था. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता था. सेफ्टी के लिए इसमें ABS, EBD, एयरबैग और ISOFIX जैसे फीचर्स दिए गए थे. यह कार हल्के और मजबूत Heartect प्लेटफॉर्म पर बनी थी, जिससे इसकी ड्राइविंग आसान और सुरक्षित होती थी.

अब आएगी नई माइक्रो SUV

Ignis के बंद होने के बाद Maruti Suzuki अब नई माइक्रो SUV पर काम कर रही है. इसका कोडनेम Y43 बताया जा रहा है. ये SUV इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. इसका मुकाबला Tata Punch और Hyundai Exter जैसी गाड़ियों से होगा. Punch इस समय इस सेगमेंट में काफी मजबूत है, इसलिए Maruti की नई SUV को कड़ी टक्कर देने के लिए खास फीचर्स और बेहतर डिजाइन के साथ लाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत

Published at : 16 Apr 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Tata Punch Maruti Ignis Maruti Micro SUV Ignis India Maruti Y43
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