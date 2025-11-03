हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो5 लाख वाली इस वैन को खूब खरीद रहे लोग, 6 एयरबैग के साथ इन गाड़ियों को देती है टक्कर

5 लाख वाली इस वैन को खूब खरीद रहे लोग, 6 एयरबैग के साथ इन गाड़ियों को देती है टक्कर

Maruti Eeco: जीएसटी कट के बाद Maruti Eeco सिर्फ 5,20,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदी जा सकती है. ये कार 5 और 6-सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है. आइए गाड़ी के फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

Maruti Suzuki की पॉपुलर Eeco वैन की डिमांड आज भी काफी ज्यादा है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2025 में इस किफायती 6-सीटर वैन ने 13 हजार 537 यूनिट की सेल दर्ज की गई है, जो पिछले साल अक्टूबर 2024 की 11 हजार 653 यूनिट्स से लगभग 16 फीसदी ज्यादा है.

मारुति ईको किफायती कीमत में अच्छा माइलेज देती है, जिसके चलते यह गाड़ी मोस्ट-सेलिंग रहती है. आइए मारुति ईको की कीमत और खासियत के बारे में जानते हैं.

Maruti Eeco की क्या है कीमत? 

जीएसटी कट के बाद Maruti Eeco सिर्फ 5,20,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदी जा सकती है. इसका इंटीरियर सिंपल और यूजफुल है. ये कार 5 और 6-सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है. इसमें फ्रंट पावर विंडोज दिए गए हैं जबकि रियर पैसेंजर्स के लिए मैनुअल विंडो क्रैंक्स मिलते हैं. इसमें 510 लीटर का बूट स्पेस इसे फैमिली ट्रिप्स के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाता है. डुअल-टोन डैशबोर्ड और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ ये कार भले ही प्रीमियम न लगे, लेकिन मॉडर्न फील देती है. गर्मियों के लिए इसमें मैनुअल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम भी उपलब्ध है.

Maruti Eeco के फीचर्स और पावर

फीचर्स की बात करें तो Maruti Eeco में बेसिक लेकिन जरूरी सुविधाएं दी गई हैं. इसमें एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, 12V पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर्स और रियर रीडिंग लैंप जैसे फीचर्स शामिल हैं. सेफ्टी के मामले में अब ये और भी मजबूत हो गई है. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. भारतीय बाजार में मारुति ईको को Renault Triber और Mahindra Supro मिनी पिकअप ट्रक टक्कर देते हैं. 

Maruti Suzuki Eeco में 1.2 लीटर का K-सीरीज डुअल जेट, डुअल VVT पेट्रोल इंजन मिलता है. ये इंजन 61.3 bhp की पावर और 105.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं CNG वेरिएंट में पावर थोड़ा कम (71 bhp) है लेकिन फ्यूल एफिशियंसी बेहतर है. इसका 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन 19.71 kmpl और CNG वर्जन 26.78 km/kg तक का माइलेज देता है.

Published at : 03 Nov 2025 11:49 AM (IST)
