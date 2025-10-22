हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV का इंतजार खत्म, इस दिन होगी लॉन्च, जानें कीमत

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV का इंतजार खत्म, इस दिन होगी लॉन्च, जानें कीमत

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara जल्द लॉन्च होने जा रही है. 500 km की रेंज और लेवल-2 ADAS जैसी एडवांस फीचर्स के साथ ये कंपनी की सबसे प्रीमियम SUV होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Oct 2025 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस मॉडल को पहली बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिखाया था और अब इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में तय की गई है. मारुति की ये इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी बेची जाएगी. कंपनी ने इसे एक खास स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, यानी ये शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन की गई है,ये किसी पेट्रोल मॉडल का इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं है.

डिजाइन, साइज और प्रोडक्शन

  • मारुति e-Vitara का शेप इसे एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल SUV बनाता है. इसकी लंबाई 4275 मिमी, चौड़ाई 1800 मिमी, और व्हीलबेस 2700 मिमी है. इसका डिजाइन पारंपरिक मारुति SUV स्टाइल के साथ एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक पेश करता है. इस कार का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू हो चुका है, जहां से मारुति कई ग्लोबल मॉडल्स का निर्यात करती है. कंपनी ने e-Vitara के लिए बड़ा प्रोडक्शन टारगेट रखा है क्योंकि इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा.

बैटरी और रेंज

  • मारुति e-Vitara भारत में दो बैटरी पैक विकल्पों - 49kWh और 61kWh के साथ आएगी. टॉप वेरिएंट की रेंज करीब 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक SUV में शामिल हो जाएगी. इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे बैटरी को कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा. कंपनी का कहना है कि e-Vitara शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगी.

फीचर्स और सेफ्टी

  • मारुति e-Vitara को अब तक की सबसे फीचर-लोडेड SUV कहा जा सकता है. इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे जैसे — 7 एयरबैग्स, ADAS लेवल 2 ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (जिसमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वॉयस कमांड सपोर्ट भी होगा. इसका इंटीरियर पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है, जो पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली है. e-Vitara के साथ मारुति अपनी नई डिजाइन लैंग्वेज पेश करने जा रही है.

कीमत और पोजिशनिंग

  • मारुति सुजुकी e-Vitara कंपनी का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्शन होगा. ये SUV Grand Vitara और Victoris से ऊपर पोजिशन की जाएगी. हालांकि अभी कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख से 30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. इस कीमत पर e-Vitara का मुकाबला Hyundai Creta EV, Tata Curvv EV, Mahindra XUV400 Pro, और MG ZS EV जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से होगा.

ये भी पढ़ें: Toyota ने पेश किया Land Cruiser का नया मॉडल, जानिए सबसे पहले किस देश में होगी लॉन्च?

Published at : 22 Oct 2025 01:17 PM (IST)
