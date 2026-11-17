उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. कांग्रेस ने 181 सीटों की डिमांड रखी है लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अखिलेश यादव इतनी भारी संख्या में कांग्रेस को सीटें देनें के लिए तैयार होंगे. इस बीच आज (मंगलवार, 17 नवंबर) को दोनों दलों के बीच मीटिंग होनी थी, जिसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है. हालांकि, इस देरी की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. अब कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इसका कारण बताया है.

इमरान मसूद का कहना है, "कल सोनिया गांधी की किताब का जो विमोचन था. उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व और अखिलेश यादव की बात हुई थी और उस बातचीत के बाद उन्होंने कुछ चीजें बताईं. इसपर अब कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर ले, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा बैठक की जाएगी."

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'सपा-कांग्रेस में नाराजगी की कोई बात नहीं'

जब इमरान मसूद से सवाल किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी नाराजगी की वजह से यह बैठक टाली गई हो? जवाब में उन्होंने कहा, "ऐसा बिल्कुल नहीं है. बातचीत पहले ही हो गई है. दो-तीन दिन के अंदर जो ड्राफ्ट डिस्कस हुआ है, वह हम पूरा कर लें और तैयारी पूरी हो जाए. इसके बाद बैठक दोबारा होगी."

बीजेपी के मथुरा फोकस पर भी कसा तंज

हाल ही में यह चर्चा शुरू हुई है कि यूपी चुनाव के लिए नई योजना बनाते हुए अब बीजेपी अयोध्या से अपना फोकस शिफ्ट कर मथुरा पर ला रही है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद कहा कि अयोध्या, मथुरा की बारी आ गई है. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद बोले, "अयोध्या में वो जीत तो पाते नहीं, उनकी बारी कहां से हो गई? भगवान राम उनसे नाराज हैं. उन्होंने जो करा है, चंदा चोरी...उन्हें भगवान राम का अभिशाप लगेगा."

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