इस तारीख को लॉन्च होने जा रही नई Hyundai Venue, Tata Nexon और Fronx को देगी टक्कर

हिंदी न्यूज़ऑटोइस तारीख को लॉन्च होने जा रही नई Hyundai Venue, Tata Nexon और Fronx को देगी टक्कर

Hyundai की नई SUV भारत में जल्द लॉन्च होने जा रही है. पैनोरमिक सनरूफ, ADAS और नए डिजाइन के साथ आने वाली ये SUV Nexon और Fronx को कड़ी टक्कर देगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai जल्द ही अपनी नई Venue Facelift 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. यह SUV उन लोगों के लिए है जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का बेहतर कॉम्बिनेशन चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Venue को 4 नवंबर 2025 को अनवील किया जाएगा. हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसके कई नए डिजाइन एलिमेंट्स और फीचर्स सामने आए हैं, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं.

कैसा होगा लुक?

  • नई Hyundai Venue Facelift का डिजाइन अब और ज्यादा अट्रैक्टिव और मस्कुलर नजर आएगा. इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, वर्टिकली स्टैक्ड प्रोजेक्टर यूनिट्स और नई C-शेप्ड LED DRLs दी गई हैं, जो इसे Creta जैसी प्रीमियम SUV की झलक देते हैं. इसके साथ ही, नई ग्रिल में रेक्टेंगुलर पैटर्न और क्रोम एक्सेंट जोड़े गए हैं जो इसे ज्यादा एलीगेंट बनाते हैं. रियर प्रोफाइल की बात करें तो SUV में नए LED टेललैंप्स, स्पॉइलर में हाई-माउंटेड स्टॉप लाइट और नए बंपर्स मिलते हैं, 3995 mm लंबाई और 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, Venue शहर और खराब सड़कों दोनों पर आराम से चलने में सक्षम है.

इंटीरियर में हाईटेक बदलाव

  • Venue Facelift 2025 के इंटीरियर में Hyundai ने काफी बड़े अपडेट किए हैं. अब इसमें कर्व्ड डुअल-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. यह नया लेआउट SUV के केबिन को एक प्रीमियम और मॉडर्न टच देता है. SUV में अब पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, और नई AC वेंट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. साथ ही, रिवाइज्ड सेंटर कंसोल और नए इंटीरियर कलर ऑप्शन्स इसे एक क्लासी अपील देते हैं. Hyundai ने इस बार Venue को टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट के लिहाज से पूरी तरह से अपग्रेड किया है.

पहली बार मिलेगा लेवल 2 ADAS

  • Hyundai Venue Facelift 2025 अब तक की सबसे सुरक्षित Venue होगी. कंपनी इसमें पहली बार लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) दे रही है. इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल होंगे. इसके अलावा, Venue में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाएंगे. Hyundai का फोकस इस बार ड्राइविंग सेफ्टी और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों पर है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Hyundai Venue Facelift 2025 में वही तीन इंजन (1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और 1.5-लीटर डीजल इंजन) दिए जाएंगे जो अभी के मॉडल में मौजूद हैं. कंपनी ने इन इंजनों की परफॉर्मेंस और स्मूदनेस को बेहतर बनाने के लिए इनमें हल्के बदलाव किए हैं. इसका मतलब है कि SUV अब पहले से ज्यादा रिफाइंड और मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी. इसमें ट्रांसमिशन के कई ऑप्शन मिलेंगे.

कीमत और लॉन्च 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Hyundai Venue Facelift की कीमत 8 लाख से 15 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. बेस वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है, जिससे यह Tata Nexon, Maruti Suzuki Fronx, और Kia Sonet जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देगी. इसका अनवील नवंबर 2025 में तय माना जा रहा है, जिसके बाद बुकिंग्स शुरू होंगी. 

Published at : 07 Oct 2025 01:47 PM (IST)
Embed widget