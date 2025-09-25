ऑफिस आने-जाने के लिए ये हैं 5 सबसे सस्ती कारें, कीमत सिर्फ 3.49 लाख से शुरू, देखें लिस्ट

भारत में हर कोई अपनी खुद की कार लेने का सपना देखता है, लेकिन ज्यादा कीमतों की वजह से बहुत लोग अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते. अच्छी बात ये है कि अब मार्केट में कई ऐसी किफायती और बजट-फ्रेंडली कारें आ चुकी हैं, जिन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है. इन कारों की कीमतें 5 लाख से कम हैं और ये ऑफिस जाने से लेकर छोटे ट्रिप तक के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

1. Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 3,49,900 (एक्स-शोरूम) है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66.1 बीएचपी पावर और 89 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह कार मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में आती है.





डिजाइन की बात करें तो इसमें 180mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है, जिससे ये शहर और खराब सड़कों पर आसानी से चलती है. फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, डुअल एयरबैग, ABS, EBD और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं.

2. Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Alto K10 हमेशा से मिडिल क्लास की फेवरेट रही है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 3,69,900 है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 65.7 बीएचपी पावर और 89 एनएम टॉर्क देता है. मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन इसमें मिलते हैं. Alto K10 का माइलेज 33.85 km/kg तक जाता है और खास बात यह है कि इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं. इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे शहर की सड़कों पर चलाने के लिए परफेक्ट बनाती है.

3. Renault Kwid

Renault Kwid उन लोगों के लिए है, जो स्टाइल और बजट दोनों चाहते हैं. इसकी कीमत 4,29,900 से शुरू होती है. इसमें 1.0-लीटर SCe पेट्रोल इंजन है, जो 67 बीएचपी और 91 एनएम टॉर्क देता है. क्विड का SUV जैसा लुक और 184mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खास बनाता है. इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, डुअल एयरबैग, ABS, EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. माइलेज 22 किमी/लीटर तक है.

4. Tata Tiago

अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो Tata Tiago आपके लिए बेस्ट है. इसकी शुरुआती कीमत 4,57,490 है और इसे 4-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 84.8 बीएचपी पावर और 113 एनएम टॉर्क देता है. CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है. टियागो में प्रीमियम इंटीरियर, 7-इंच टचस्क्रीन और ज्यादा स्पेस मिलते हैं. जिससे ये फैमिली के लिए परफेक्ट कार बन जाती है.

5. Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio की शुरुआती कीमत 4,69,900 है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66.1 बीएचपी और 89 एनएम टॉर्क देता है. इसका AMT वेरिएंट 26.68 किमी/लीटर और CNG वेरिएंट 34.43 किमी/किग्रा का माइलेज देता है. Celerio में 7-इंच टचस्क्रीन, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, 6 एयरबैग और ABS के साथ EBD शामिल हैं. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे शहर और गांव दोनों जगहों पर चलाने लायक बनाता है.

