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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti ने बढ़ा दी अपनी पॉपुलर Swift की कीमत, जानिए कितना महंगा हुआ गाड़ी खरीदना?

Maruti ने बढ़ा दी अपनी पॉपुलर Swift की कीमत, जानिए कितना महंगा हुआ गाड़ी खरीदना?

Swift Price Hike: मारुति स्विफ्ट भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. इसका डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स की वजह से यह परिवारों के बीच काफी पॉपुलर है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 23 Jun 2026 05:53 PM (IST)
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मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट खरीदने वालों के लिए यह खबर काम की हो सकती है. कंपनी ने जून 2026 में स्विफ्ट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद इसके लगभग सभी वेरिएंट पहले की तुलना में महंगे हो गए हैं. बढ़ती प्रोडक्शन लागत, कच्चे माल की ऊंची कीमतों और दूसरे खर्चों के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है. नई कीमतें लागू होने के बाद ग्राहकों को स्विफ्ट खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी. 

मारुति सुजुकी का कहना है कि पिछले कुछ समय से ऑटोमोबाइल सेक्टर में लागत लगातार बढ़ रही है. कंपनी ने लागत को कम करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन बढ़ते खर्चों का असर अब कार कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है. कंपनी ने वेरिएंट और ट्रिम के हिसाब से कीमतों में बदलाव किया है ताकि बढ़ती लागत का प्रभाव बैलेंस किया जा सके. इसी वजह से स्विफ्ट समेत कंपनी की कई कारों की कीमतों में बदलाव किया गया है. इस कार की कीमत में 7500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. 

कंपनी की मोस्ट पॉपुलर कारों में शामिल

मारुति स्विफ्ट भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. इसका डिजाइन, बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और मॉडर्न फीचर्स की वजह से यह युवाओं और परिवारों दोनों के बीच काफी पॉपुलर है. कीमत बढ़ने के बावजूद इसकी मांग पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं मानी जा रही है, क्योंकि यह अपने सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद और किफायती कारों में गिनी जाती है.

नई स्विफ्ट में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो बेहतर माइलेज और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. इसके अलावा कार में कई मॉडर्न फीचर्स जैसे टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और अन्य सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं. यही वजह है कि कीमत बढ़ने के बाद भी यह कार शानदार ऑप्शन बनी हुई है. 

अपने बजट के हिसाब से सही मॉडल चुनें 

अगर आप मारुति स्विफ्ट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो नई कीमतों की जानकारी अपने नजदीकी डीलरशिप से जरूर हासिल कर लें. इसके साथ ही अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत और फीचर्स की तुलना करके अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनें. कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद स्विफ्ट उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनी हुई है जो बेहतर माइलेज, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस कॉस्ट वाली कार की तलाश में हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 23 Jun 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Maruti Swift Swift Price Hike
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