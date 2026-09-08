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हिंदी न्यूज़ऑटोअपनी सस्ती EV में क्या खास दे सकती है Maruti? जानिए रेंज और फीचर्स

अपनी सस्ती EV में क्या खास दे सकती है Maruti? जानिए रेंज और फीचर्स

नई मारुति इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत होगी. इस कीमत के चलते यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 08 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी एक नई और किफायती इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये से कम रखे जाने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो यह देश में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया किफायती ऑप्शन बन सकती है. इस कार को खास तौर पर छोटी पेट्रोल कारों और टू-व्हीलर्स से इलेक्ट्रिक कार की तरफ आने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. 

नई मारुति इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत होगी. इस कीमत के चलते यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा महंगे EV मॉडल का बजट नहीं बना पाते.

फिलहाल इलेक्ट्रिक कार बाजार में कम कीमत वाले ऑप्शन की संख्या सीमित है. ऐसे में मारुति का सस्ता EV मॉडल आने से इस सेगमेंट में ऑप्शन बढ़ सकते हैं. हालांकि कार की कीमत अभी कंपनी की ओर से घोषित नहीं की गई है. 

किस इलेक्ट्रिक कार से होगा मुकाबला?

  • नई इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला किफायती EV सेगमेंट में मौजूद Tata Tiago EV से होने की उम्मीद है. इसके अलावा कंपनी की नई कार छोटी इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में हुंडई के मॉडल्स को भी चुनौती दे सकती है. मारुति का फोकस ऐसे ग्राहकों पर रहेगा जो कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं और जिनकी रोजाना की जरूरत मुख्यतौर से शहर में आने-जाने की है.

अपनी सस्ती EV में क्या खास दे सकती है Maruti? जानिए रेंज और फीचर्स

  • मारुति की नई EV का एक बड़ा टारगेट ऐसे ग्राहक हो सकते हैं जो अभी छोटी पेट्रोल कार चलाते हैं या रोजाना आने-जाने के लिए स्कूटर और बाइक का इस्तेमाल करते हैं. कंपनी इलेक्ट्रिक कार को इस तरह तैयार करना चाहती है कि ऐसे ग्राहकों के लिए पेट्रोल कार या दोपहिया वाहन से EV पर स्विच करना आसान हो.
  • शहरों में रोजाना कम दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कार का कम रनिंग खर्च एक अहम आकर्षण हो सकता है. इसी वजह से नई कार में कीमत के साथ-साथ उपयोगी रेंज और रोजमर्रा के जरूरी फीचर्स पर भी ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. 

रेंज और फीचर्स पर भी रहेगा ध्यान

  • नई इलेक्ट्रिक कार के बैटरी पैक, मोटर और रेंज की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इसमें अच्छी रेंज और जरूरी फीचर्स देने पर ध्यान दे रही है. इसका मतलब है कि मारुति सिर्फ कम कीमत वाली EV बनाने की बजाय इसे रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से बनाने की कोशिश कर सकती है.
  • कंपनी की ओर से कार में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट भी अभी सामने नहीं आई है. इसलिए टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सेफ्टी फीचर्स या दूसरे फीचर्स को लेकर फिलहाल किसी निश्चित स्पेसिफिकेशन की पुष्टि करना जल्दबाजी होगी.

लोकलाइजेशन से कम रखने की कोशिश

  • नई EV की कीमत कम रखने के लिए मारुति सुजुकी ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन पर ध्यान दे रही है. आसान भाषा में कहें तो कंपनी कार में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स और कंपोनेंट्स को लोकल लेवल पर तैयार या सोर्स करने की कोशिश करेगी. इससे उत्पादन लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है और कंपनी कार को कम कीमत पर बाजार में पेश करने की कोशिश कर सकती है.


अपनी सस्ती EV में क्या खास दे सकती है Maruti? जानिए रेंज और फीचर्स

  • भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ने के साथ अब कंपनियों का ध्यान केवल प्रीमियम और महंगी EV पर नहीं है. किफायती इलेक्ट्रिक कारों का सेगमेंट भी तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है. ऐसे में मारुति की संभावित नई EV बाजार में आने के बाद ग्राहकों के पास कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक विकल्पों की संख्या बढ़ सकती है.
  • ऐसे में कहा जा सकता है कि 10 लाख रुपये से कम कीमत, शहर में रोजाना इस्तेमाल पर फोकस और ज्यादा लोकलाइजेशन मारुति की नई इलेक्ट्रिक कार की बड़ी खासियत हो सकती हैं. हालांकि इसकी लॉन्च डेट, बैटरी, वास्तविक रेंज, फीचर्स और कीमत की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 08 Sep 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
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