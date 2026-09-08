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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पुतिन ट्रंप को...', जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा, रख दी जंग रोकने की ये बड़ी शर्त

'पुतिन ट्रंप को...', जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा, रख दी जंग रोकने की ये बड़ी शर्त

यूक्रेन और रूस के बीच अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि क्या सर्दियों के दौरान युद्ध का असर कम कर सकते हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 08 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका इस बात की संभावना तलाश रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन सर्दियों के दौरान युद्ध का असर कम (de-escalate) कर सकते हैं. मकसद यह है कि शांति समझौते के लिए फिर से बातचीत शुरू की जा सके.

अमेरिका की पहल और वार्ता के प्रयास
अमेरिकी प्रतिनिधि (स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर) ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग तीन घंटे मुलाकात की और इसके बाद कीव में जेलेंस्की से मिले. अमेरिकी दूतों के अनुसार, रूस बातचीत के लिए तैयार है. हालांकि जेलेंस्की इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि मैदान पर रूस के हमले जारी हैं.

सर्दियों के दौरान 'नरमी' के संभावित रास्ते
सर्दियों में हमले रोकने या कम करने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है. सर्दियों में बिजली और हीटिंग से जुड़े ठिकानों पर हमले रोकना. व्यापार और अनाज की आपूर्ति चालू रखना ताकि वैश्विक स्तर पर महंगाई और भोजन का संकट न बढ़े.

पुतिन की रणनीति और डोनाल्ड ट्रंप का असर
सर्दियों का फायदा: पुतिन को लगता है कि कड़ी ठंड में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे (बिजली-ऊर्जा) पर हमला करके यूक्रेन को मजबूर किया जा सकता है. जेलेंस्की का मानना है कि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते और चुनावों से पहले उन्हें एक कूटनीतिक सफलता दे सकते हैं.

यूक्रेन की स्थिति और मांगें
जेलेंस्की ने साफ किया कि यूक्रेन पहले ही जितनी रियायतें दे सकता था, दे चुका है. किसी भी शांति प्रक्रिया के साथ यूक्रेन को ठोस सुरक्षा गारंटी, आर्थिक मदद और एयर डिफेंस सिस्टम मिलना जरूरी है. जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर रूस यूक्रेन की बिजली पर हमले करेगा, तो यूक्रेन भी रूस के तेल और गैस व्यापार को निशाना बनाएगा.

आगे क्या होगा?
यूक्रेन का मानना है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने कूटनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान भी इस मुद्दे पर और चर्चा हो सकती है. जेलेंस्की को उम्मीद है कि भीषण ठंड शुरू होने से पहले अमेरिकी मध्यस्थता से बातचीत की नई शुरुआत हो सकती है.

ये भी पढ़ें: संजय दत्त ने जेल में कैसे गुजारे दिन? जेलर बोली- 'मराठी नहीं सीख पाए, लेकिन...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 08 Sep 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Volodymyr Zelenskyy RUSSIA UKRAINE
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