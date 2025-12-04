Maruti Jimny के लिए पांच साल के लोन पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानिए डिटेल्स

Maruti Jimny EMI Calculator: मारुति जिम्नी के एक शानदार 5-सीटर ऑफ-रोड SUV है. मारुति सुजुकी की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 12.32 लाख रुपये से शुरू होकर 14.45 लाख रुपये तक जाती है. ये ऑफ-रोड एसयूवी खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लोन पर भी ये गाड़ी खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको शुरुआत में कुछ ही अमाउंट डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करनी होगी और बाकी बची अमाउंट की EMI बन जाएंगी, जो कि आप कार लोन की समय सीमा तक हर महीने भरकर जमा कर सकते हैं.

5 साल के लोन पर भरनी होगी कितनी EMI?

मारुति सुजुकी जिम्नी का टॉप सेलिंग मॉडल एल्फा (पेट्रोल) है, इस मॉडल की कीमत 13.23 लाख रुपये है. जिम्नी के इस मॉडल को खरीदने के लिए अगर आप पांच साल के लिए लोन लेते हैं और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगाई जाती है, तब हर महीने करीब 24,700 रुपये की EMI भरनी होगी. ये किस्त लोन लेने के अगले 60 महीनों तक जमा करनी होगी.

अगर आप हर महीने 30,000 रुपये तक EMI के जमा कर सकते हैं, तब आप ये लोन चार साल के लिए भी ले सकते हैं. मारुति की इस कार के लिए चार साल के लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 29,700 रुपये EMI के जमा करने होंगे.

जिम्नी खरीदने के लिए अगर आप कम अमाउंट की EMI बनवाना चाहते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने करीब 21,500 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

मारुति जिम्नी खरीदने के लिए अगर आप सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब लोन लेने के बाद 84 महीनों तक आपको हर महीने करीब 19,200 रुपये की किस्त भरनी होगी.

मारुति जिम्नी या किसी भी कार को खरीदने के लिए लोन लेते वक्त सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी की वजह से अमाउंट और आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें

Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर