हिंदी न्यूज़ऑटोसस्ती SUV चाहने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द लॉन्च होगी Maruti और Kia की नई कॉम्पैक्ट SUVs

सस्ती SUV चाहने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द लॉन्च होगी Maruti और Kia की नई कॉम्पैक्ट SUVs

आने वाले दो वर्षों में भारत का कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट पूरी तरह बदलने वाला है, जहां Tata, Mahindra जैसी कंपनियां EV और हाइब्रिड पर जोर दे रही हैं, वहीं Maruti हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ रेंज बढ़ा रही है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 01:39 PM (IST)
भारत में SUV का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में. पहले जहां इस रेंज में सिर्फ कुछ ही कंपनियों का दबदबा था, अब लगभग हर बड़ा ब्रांड इस मार्केट में उतर रहा है. आने वाले दो से तीन सालों में यानी 2025 से 2027 के बीच भारतीय सड़कों पर कई नई पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक SUVs देखने को मिलेंगी. इनमें Hyundai, Tata, Maruti, Mahindra, KIA और Volkswagen जैसे दिग्गज ब्रांड शामिल हैं.

Hyundai Compact EV 

  • Hyundai अपनी पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है, जो Creta EV से छोटी होगी और भारत में पूरी तरह लोकल लेवल पर बनाई जाएगी. इसकी संभावित कीमत 10 से 12 लाख के बीच हो सकती है. इसका डिजाइन Hyundai के ग्लोबल मॉडल Inster EV से इंस्पायर्ड होगा और यह लगभग 350 से 400 किमी रेंज देगी. कंपनी इसे 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह SUV लॉन्च के बाद Tata Punch EV और Nexon EV जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी.

Tata Scarlet – Nexon और Punch के बीच नई SUV

  • Tata Motors भी अपनी नई Scarlet SUV पर काम कर रही है, जो Nexon की DNA पर आधारित होगी. यह SUV 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. इसमें Nexon जैसी ही मैकेनिकल सेटअप के साथ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे. साथ ही इसमें 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और प्रीमियम इंटीरियर दिए जाएंगे. 

Tata Punch Facelift और Nexon Garuda 

  • Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द भारत में लॉन्च होगा. इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. नए मॉडल में LED हेडलैंप, ADAS फीचर्स और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेंगे. वहीं, Tata Nexon का अगला जेनरेशन मॉडल Garuda नाम से 2027 में आएगा. यह री-इंजीनियर्ड X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इसमें हाइब्रिड इंजन के साथ नई टेक्नोलॉजी शामिल होगी.

Maruti Micro SUV 

  • Maruti Suzuki अब माइक्रो SUV सेगमेंट में कदम रख रही है. यह SUV Tata Punch और Hyundai Exter को टक्कर देगी. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा. इसका डिजाइन SUV जैसा होगा, जिसमें LED हेडलैंप और हाई ग्राउंड क्लियरेंस होगा. यह SUV 2026 के बाद लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत 8 से 10 लाख के बीच रहने की उम्मीद है.

KIA Syros EV 

  • KIA भारत में अपनी नई Syros EV पर काम कर रही है, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी. इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा और यह 400 किमी से ज्यादा की रेंज देने का दावा करती है. इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन, फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम डिजाइन दिया जाएगा. यह SUV Nexon EV और MG ZS EV को कड़ी टक्कर देगी.

 नई SUVs के साथ Mahindra

  • Mahindra अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए XUV 3XO EV, Vision X और Vision S जैसी नई SUVs पर काम कर रही है. XUV 3XO EV का लॉन्च 2026 में हो सकता है, जबकि Vision सीरीज नई इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर्स के रूप में आएगी.

Published at : 09 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Hyundai Tata Scarlet SUV Under 10 Lakh Upcoming Compact SUVs India
