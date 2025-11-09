Hyundai Venue 2025 या Tata Nexon, कौन-सी SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानें फीचर्स

भारत का सब-4 मीटर SUV सेगमेंट लगातार रोमांचक होता जा रहा है. अब इस श्रेणी में सिर्फ लुक या माइलेज नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, फीचर्स और सेफ्टी भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Venue 2025 और पहले से पॉपुलर Tata Nexon इस सेगमेंट की दो सबसे मजबूत दावेदार हैं. तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में कौन सी SUV आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

कीमत में कौन बेहतर

कीमत के लिहाज से Tata Nexon थोड़ा सस्ता और ज्यादा सुलभ है. Nexon की एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख से 14.15 लाख तक जाती है, जबकि Hyundai Venue की कीमत 7.90 लाख से 15.69 लाख तक है. Venue के टॉप वेरिएंट्स ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, Bose साउंड सिस्टम, वॉयस-कंट्रोल्ड सनरूफ और लेवल-2 ADAS, जबकि Nexon अपने मजबूत डिजाइन और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के दम पर ग्राहकों को लुभाती है.

डिजाइन और साइज

दोनों SUVs की लंबाई 3,995mm है, लेकिन इनके डिजाइन का प्रभाव अलग है. Nexon की चौड़ाई 1,804mm और ग्राउंड क्लियरेंस 208mm है, जिससे यह ज्यादा मस्कुलर और रफ दिखती है. दूसरी ओर, Venue का डिजाइन शार्प और कॉम्पैक्ट है, जो शहरों में ड्राइविंग के लिए बेहतर साबित होती है. अगर आप ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर ड्राइव करते हैं, तो Nexon का ग्राउंड क्लियरेंस फायदेमंद रहेगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hyundai Venue में तीन इंजन ऑप्शन-1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल दिए गए हैं. इनमें से डीजल इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है. वहीं, Tata Nexon में दो इंजन-1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल मिलते हैं, जिनमें से डीजल इंजन 260Nm का ज्यादा टॉर्क देता है. Nexon का टर्बो-CNG वर्जन भी आ चुका है, जो इसे और किफायती बनाता है.

माइलेज में Nexon डीजल सबसे आगे

फ्यूल एफिशिएंसी में Nexon डीजल AMT का दावा है 24.08 kmpl, जबकि Venue डीजल 20.99 kmpl देती है. पेट्रोल वेरिएंट्स में Venue थोड़ा आगे है और 20 kmpl तक का माइलेज देती है. Nexon CNG का माइलेज करीब 25 km/kg तक पहुंचता है, जो इसे लो-कॉस्ट ऑप्शन बनाता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Venue 2025 को टेक्नोलॉजी के मामले में Nexon पर बढ़त है. इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, Bose साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और एंबिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. Nexon भी 10.25-इंच टचस्क्रीन, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और टच HVAC कंट्रोल्स के साथ काफी प्रैक्टिकल है. Venue का केबिन ज्यादा मॉडर्न लगता है, जबकि Nexon की बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग कम्फर्ट इसे मजबूत बनाते हैं.

सेफ्टी

सेफ्टी की बात करें तो Nexon भारत की सबसे सुरक्षित SUV में गिनी जाती है, क्योंकि इसे Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली है. Venue 2025 में अब लेवल-2 ADAS दिया गया है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, कोलिजन अलर्ट और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके साथ 6 एयरबैग्स, ESC और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है.

