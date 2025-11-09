हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Venue 2025 या Tata Nexon, कौन-सी SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानें फीचर्स

Hyundai Venue 2025 या Tata Nexon, कौन-सी SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानें फीचर्स

Hyundai Venue और Tata Nexon के बीच सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर चल रही हैं. आइए जानें कौन सी SUV फीचर्स, माइलेज, सेफ्टी और कीमत के मामले में आगे है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 10:44 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का सब-4 मीटर SUV सेगमेंट लगातार रोमांचक होता जा रहा है. अब इस श्रेणी में सिर्फ लुक या माइलेज नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, फीचर्स और सेफ्टी भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Venue 2025 और पहले से पॉपुलर Tata Nexon इस सेगमेंट की दो सबसे मजबूत दावेदार हैं. तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में कौन सी SUV आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

कीमत में कौन बेहतर

  • कीमत के लिहाज से Tata Nexon थोड़ा सस्ता और ज्यादा सुलभ है. Nexon की एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख से 14.15 लाख तक जाती है, जबकि Hyundai Venue की कीमत 7.90 लाख से 15.69 लाख तक है. Venue के टॉप वेरिएंट्स ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, Bose साउंड सिस्टम, वॉयस-कंट्रोल्ड सनरूफ और लेवल-2 ADAS, जबकि Nexon अपने मजबूत डिजाइन और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के दम पर ग्राहकों को लुभाती है.

डिजाइन और साइज

  • दोनों SUVs की लंबाई 3,995mm है, लेकिन इनके डिजाइन का प्रभाव अलग है. Nexon की चौड़ाई 1,804mm और ग्राउंड क्लियरेंस 208mm है, जिससे यह ज्यादा मस्कुलर और रफ दिखती है. दूसरी ओर, Venue का डिजाइन शार्प और कॉम्पैक्ट है, जो शहरों में ड्राइविंग के लिए बेहतर साबित होती है. अगर आप ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर ड्राइव करते हैं, तो Nexon का ग्राउंड क्लियरेंस फायदेमंद रहेगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Hyundai Venue में तीन इंजन ऑप्शन-1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल दिए गए हैं. इनमें से डीजल इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है. वहीं, Tata Nexon में दो इंजन-1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल मिलते हैं, जिनमें से डीजल इंजन 260Nm का ज्यादा टॉर्क देता है. Nexon का टर्बो-CNG वर्जन भी आ चुका है, जो इसे और किफायती बनाता है.

माइलेज में Nexon डीजल सबसे आगे

  • फ्यूल एफिशिएंसी में Nexon डीजल AMT का दावा है 24.08 kmpl, जबकि Venue डीजल 20.99 kmpl देती है. पेट्रोल वेरिएंट्स में Venue थोड़ा आगे है और 20 kmpl तक का माइलेज देती है. Nexon CNG का माइलेज करीब 25 km/kg तक पहुंचता है, जो इसे लो-कॉस्ट ऑप्शन बनाता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • Venue 2025 को टेक्नोलॉजी के मामले में Nexon पर बढ़त है. इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, Bose साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और एंबिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. Nexon भी 10.25-इंच टचस्क्रीन, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और टच HVAC कंट्रोल्स के साथ काफी प्रैक्टिकल है. Venue का केबिन ज्यादा मॉडर्न लगता है, जबकि Nexon की बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग कम्फर्ट इसे मजबूत बनाते हैं.

सेफ्टी 

  • सेफ्टी की बात करें तो Nexon भारत की सबसे सुरक्षित SUV में गिनी जाती है, क्योंकि इसे Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली है. Venue 2025 में अब लेवल-2 ADAS दिया गया है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, कोलिजन अलर्ट और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके साथ 6 एयरबैग्स, ESC और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है.

ये भी पढ़ें:-

440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत 

Published at : 09 Nov 2025 10:44 AM (IST)
Tags :
Mileage Sub-4 Meter SUV Hyundai Venue 2025 Vs Tata Nexon 2025 Venue Vs Nexon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
हेल्थ
Kidney Disease sSymptoms: मौत होने की टॉप-10 वजहों में से एक हैं किडनी की बीमारियां, इन्हें वक्त पर कैसे पहचानें?
मौत होने की टॉप-10 वजहों में से एक हैं किडनी की बीमारियां, इन्हें वक्त पर कैसे पहचानें?
यूटिलिटी
इस गलती से रुक सकती है किसानों की 21वीं किस्त, तुरंत पूरा कर लें ये काम
इस गलती से रुक सकती है किसानों की 21वीं किस्त, तुरंत पूरा कर लें ये काम
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget