हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मिडिल क्लास के लिए कौन-सी Hybrid SUV है बेस्ट? यहां जानें अंतर

Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder में कौन-सी Hybrid SUV मिडिल क्लास के लिए बेहतर है? आइए इन SUVs की कीमत, माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में Hybrid SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के बीच. इसी सेगमेंट में Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder दो सबसे पॉपुलर ऑप्शन बनकर सामने आई हैं. दोनों SUVs एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी लगभग समान है. इसके बावजूद कीमत, फीचर्स और ओनरशिप एक्सपीरियंस के मामले में दोनों में बड़े अंतर हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.

कौन है ज्यादा किफायती

  • कीमत की बात करें तो Maruti Grand Vitara मिडिल क्लास के लिए थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली साबित होती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Toyota Hyryder की शुरुआती कीमत 10.95 लाख रुपये है. हाइब्रिड टॉप वेरिएंट में भी ग्रैंड विटारा हल्की-सी सस्ती पड़ती है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 22.74 लाख रुपये है, जबकि हाइराइडर का टॉप मॉडल लगभग 22.79 लाख रुपये तक जाता है. कम शुरुआती कीमत और आसान EMI ऑप्शन की वजह से ग्रैंड विटारा बजट-कॉन्शियस खरीदारों को ज्यादा आकर्षित करती है.

इंजन और माइलेज

  • इंजन के मामले में दोनों SUVs लगभग एक जैसी हैं. इनमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 91.18 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों में e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. ARAI के मुताबिक दोनों का माइलेज 27.97 kmpl है, जो हाइब्रिड सेगमेंट में शानदार माना जाता है. रियल-वर्ल्ड यूज में Hyryder का माइलेज थोड़ा बेहतर और Grand Vitara का थोड़ा कम बताया जाता है, लेकिन फ्यूल सेविंग के मामले में दोनों ही मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन हैं.

फीचर्स और कम्फर्ट में कौन आगे

  • फीचर्स की लिस्ट दोनों SUVs में लगभग समान है. इनमें 9-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा मिलता है. हालांकि Grand Vitara में वेंटिलेटेड सीट्स, OTA अपडेट्स, वॉइस कमांड और रीयल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं. वहीं Hyryder में पैडल शिफ्टर्स और एयर क्वालिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं.  सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs मजबूत हैं. इनमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और TPMS जैसे फीचर्स मिलते हैं. Grand Vitara में SOS इमरजेंसी असिस्ट और हिल असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स इसे थोड़ा आगे रखते हैं.

मिडिल क्लास के लिए कौन-सी सही?

  • अगर आपका फोकस कम कीमत, ज्यादा फीचर्स और आसान मेंटेनेंस पर है, तो Maruti Grand Vitara मिडिल क्लास के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है. वहीं, अगर आप ब्रांड वैल्यू, बेहतर रिसेल और लॉन्ग-टर्म भरोसे को प्राथमिकता देते हैं, तो Toyota Hyryder भी एक मजबूत विकल्प है.

ये भी पढ़ें: कितने रुपये में बुक होगी नई नवेली Renault Duster? यहां जानिए फीचर्स और पावर

Published at : 27 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Hybrid SUV Toyota Hyryder Maruti Grand Vitara INDIA Vitara Hybrid Hyryder Hybrid
