हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होने जा रही Grand Vitara 7-सीटर, सिर्फ इतने लाख रुपये होगी कीमत

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अब इंडियन मार्केट में Grand Vitara 7-Seater Hybrid लॉन्च करने जा रही है. ग्रैंड विटारा का 7-सीटर वेरिएंट कंपनी का पहला प्रीमियम 7-सीटर वेरिएंट होगा. ARENA आउटलेट से बेची जाने वाली इस गाड़ी का डिजाइन मौजूदा मॉडल से मिलता-जुलता है, लेकिन ये ज्यादा स्पेस और प्रीमियम फिनिश के साथ लॉन्च की जाएगी.

Maruti Grand Vitara Hybrid के पावरट्रेन में 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन हैं, जो कि 25-27 किलोमीटर प्रति माइलेज दे सकते हैं. गाड़ी के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्प्ल कार प्ले और लेवल 2 एडास शामिल है. इसकी कीमत 15-25 लाख रुपये के आसपास होने की उम्मीद है. ये मॉडल लंबी यात्राओं के लिए तैयार किया जाएगा

पहले से सेफ हो गई Maruti Grand Vitara

हाल ही में मारुति ग्रैंड विटारा का नया एडिशन लॉन्च किया गया है, जिसके बाद ग्रैंड विटारा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है. कंपनी ने सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए हैं, जिससे यह SUV अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन गई है.

इसके अलावा, SUV में और भी कई सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं. जैसे-ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया गया है. ABS और EBD के साथ-साथ फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, जो बेहतर ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं. बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स उपलब्ध हैं.

नई ग्रैंड विटारा के फीचर्स

ग्रैंड विटारा में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. जैसे- 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, जिससे ड्राइविंग पोजिशन सेट करना बेहद आसान हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो अब 6AT वेरिएंट्स में मिलता है. PM 2.5 एयर प्यूरीफायर डिस्प्ले के साथ अब कार के अंदर की हवा और भी साफ रहती है. 9-इंच का नया SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़र एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बनाता है. अब इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा दी गई है. 360 डिग्री कैमरा पार्किंग और मोड़ पर पूरी विजिबिलिटी देता है.

