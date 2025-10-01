हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोहाइब्रिड अवतार में लॉन्च होने जा रही Grand Vitara 7-सीटर, सिर्फ इतने लाख रुपये होगी कीमत

हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होने जा रही Grand Vitara 7-सीटर, सिर्फ इतने लाख रुपये होगी कीमत

Maruti Grand Vitara Hybrid: हाल ही में मारुति ग्रैंड विटारा का नया एडिशन लॉन्च किया गया, जिसके बाद ये गाड़ी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है. जल्द इसका हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया जाएगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अब इंडियन मार्केट में Grand Vitara 7-Seater Hybrid लॉन्च करने जा रही है. ग्रैंड विटारा का 7-सीटर वेरिएंट कंपनी का पहला प्रीमियम 7-सीटर वेरिएंट होगा. ARENA आउटलेट से बेची जाने वाली इस गाड़ी का डिजाइन मौजूदा मॉडल से मिलता-जुलता है, लेकिन ये ज्यादा स्पेस और प्रीमियम फिनिश के साथ लॉन्च की जाएगी.

Maruti Grand Vitara Hybrid के पावरट्रेन में 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन हैं, जो कि 25-27 किलोमीटर प्रति माइलेज दे सकते हैं. गाड़ी के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्प्ल कार प्ले और लेवल 2 एडास शामिल है. इसकी कीमत 15-25 लाख रुपये के आसपास होने की उम्मीद है. ये मॉडल लंबी यात्राओं के लिए तैयार किया जाएगा

पहले से सेफ हो गई Maruti Grand Vitara 

हाल ही में मारुति ग्रैंड विटारा का नया एडिशन लॉन्च किया गया है, जिसके बाद ग्रैंड विटारा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है. कंपनी ने सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए हैं, जिससे यह SUV अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन गई है.

इसके अलावा, SUV में और भी कई सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं. जैसे-ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया गया है. ABS और EBD के साथ-साथ फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, जो बेहतर ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं. बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स उपलब्ध हैं.

नई ग्रैंड विटारा के फीचर्स

ग्रैंड विटारा में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. जैसे- 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, जिससे ड्राइविंग पोजिशन सेट करना बेहद आसान हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो अब 6AT वेरिएंट्स में मिलता है. PM 2.5 एयर प्यूरीफायर डिस्प्ले के साथ अब कार के अंदर की हवा और भी साफ रहती है. 9-इंच का नया SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़र एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बनाता है. अब इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा दी गई है. 360 डिग्री कैमरा पार्किंग और मोड़ पर पूरी विजिबिलिटी देता है.

यह भी पढ़ें:-

Mahindra Scorpio से लेकर Tata Safari तक, जानिए इन 5 पॉपुलर SUV की सेल्स रिपोर्ट 

Published at : 01 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Grand Vitara Maruti Grand Vitara Hybrid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
टेलीविजन
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
यूटिलिटी
UPI Payment Security: अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
शिक्षा
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
हेल्थ
Navratri Fasting Tips: नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget