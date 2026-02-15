ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट है ये SUV, फुल टैंक में चलती है 1200 KM, जानें कीमत

अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए किसी ऐसी SUV की तलाश कर रहे हैं , जो अच्छे माइलेज के साथ ही किफायती भी हो, तो आपके लिए Maruti Fronx आपके लिए बेहतर चॉइस साबित हो सकती है. यह पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन में मौजूद है. आइए Maruti Fronx की कीमत और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

कितनी है Maruti Fronx की कीमत?

Maruti Fronx की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए यह कीमत 11.98 लाख रुपये है. मारुति फ्रॉन्क्स में प्रीमियम फील, कम रनिंग कॉस्ट और अच्छा स्पेस मिलता है.

Maruti Fronx अपने स्टाइलिश और प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है. इसमें 9-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. ड्राइविंग अनुभव को और स्मार्ट बनाने के लिए इसमें हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग पैड, क्रूज़ कंट्रोल और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

कैसी है गाड़ी की पावर?

मारुति फ्रॉन्क्स दो अलग-अलग पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन में उपलब्ध है. इसमें 1.2L K-Series नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG इंजन के साथ-साथ 1.0L टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. यह SUV 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में खरीदी जा सकती है. दोनों इंजन BS6 फेज 2 एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिससे पेट्रोल की बचत होती है और परफॉर्मेंस स्मूद रहती है.

Maruti Suzuki Fronx अपने सेगमेंट में शानदार माइलेज देने वाली कार है. ARAI के अनुसार इसका 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 21.79 kmpl और 1.2 लीटर पेट्रोल AMT वेरिएंट 22.89 kmpl का माइलेज देता है. वहीं, 1.2 लीटर CNG वेरिएंट का माइलेज 28.51 km/kg है. इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 21.5 kmpl और टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट 20.01 kmpl का माइलेज ऑफर करता है. सबसे खास बात यह है कि पेट्रोल + CNG बाय-फ्यूल मॉडल फुल टैंक पर करीब 1200 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है.

