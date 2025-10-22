हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx Automatic खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब

2 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx Automatic खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब

Maruti Fronx Automatic: मारुति फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन 1.2L AMT और 1.0L टर्बो TC मिलते हैं. दोनों इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह परफॉर्मेंस और माइलेज देने में सक्षम हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप आने वाले समय में Maruti Suzuki Fronx खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. यह कार स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर माइलेज और एडवांस फीचर्स के साथ आती है. आइए मारुति फ्रॉन्क्स की कीमत, EMI डिटेल्स, इंजन और फीचर्स की डिटेल्स जानते हैं. 

कितनी है Maruti Fronx Automatic की कीमत? 

मारुति फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 8.15 लाख से 11.98 लाख तक है. यह कार 1.2-लीटर पेट्रोल AMT और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल TC इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है. अगर आप दिल्ली में Delta 1.2L AGS मॉडल खरीदते हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 9.08 लाख होगी, जिसमें RTO और इंश्योरेंस चार्ज शामिल हैं.

EMI और डाउन पेमेंट डिटेल्स

अगर आप Maruti Fronx Automatic को 2 लाख की डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं, तो आपको 7.08 लाख का कार लोन लेना होगा. 9% वार्षिक ब्याज दर और 5 साल की लोन अवधि पर आपकी EMI 15,046 प्रति माह बनेगी. इस बजट में यह SUV शहर के ड्राइविंग के लिए किफायती साबित होती है.

इंजन और माइलेज

Maruti Fronx Automatic में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन 1.2L AMT और 1.0L टर्बो TC मिलते हैं. दोनों इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज देने में सक्षम हैं. ये इंजन स्मूद ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, जिससे ड्राइविंग और भी आसान बनती है.

इंटीरियर और फीचर्स

फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देने के लिए डुअल-टोन थीम (ब्लैक और बोर्डो) दी गई है. कार में 9-इंच HD टचस्क्रीन (SmartPlay Pro+), वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), 360° कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ड्राइवर के लिए 8-वे एडजस्टेबल सीट, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और पुश-बटन स्टार्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

Maruti Fronx Automatic का मुकाबला भारत की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs से है, जिनमें Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Maruti Brezza शामिल हैं. कीमत और फीचर्स के मामले में इसे- Hyundai Exter और Tata Punch जैसे कुछ प्रीमियम हैचबैक कारें भी टक्कर देती हैं. Hyundai Venue की शुरुआती कीमत लगभग 7.26 लाख है, जबकि Kia Sonet की कीमत करीब 7.30 लाख से शुरू होती है. दोनों SUVs के वेरिएंट्स, इंजन ऑप्शंस और ऑन-रोड प्राइस के अनुसार कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ें:-

Toyota ने पेश किया Land Cruiser का नया मॉडल, जानिए सबसे पहले किस देश में होगी लॉन्च? 

Published at : 22 Oct 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Fronx Maruti Fronx On EMI Maruti Fronx Automatic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
शिक्षा
NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget