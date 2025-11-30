2 दिसंबर को लॉन्च होगी Maruti की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara, जानें कैसे मिलेंगे फीचर्स?

मारुति सुजुकी अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक SUV Maruti e Vitara को भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करने जा रही है. इसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया गया था और तभी से यह SUV चर्चा में है. खास बात ये है कि मारुति इस SUV को सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लिए तैयार कर रही है. लॉन्च से पहले ही e Vitara एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में पहचान बना चुकी है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

ग्लोबल EV बनने की दिशा में बड़ा कदम

भारत में मेक-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कार के रूप में e Vitara एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुजरात के हंसलपुर प्लांट में लोकलाइज़्ड बैटरी इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन और उसी दिन e Vitara के पहले एक्सपोर्ट बैच को हरी झंडी मिलना, इस SUV की अंतरराष्ट्रीय सफलता की शुरुआत है. अगस्त 2025 में ही इसके 2,900 यूनिट्स यूके, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों को भेज दिए गए. सितंबर से पिपावाव पोर्ट से इसका नियमित एक्सपोर्ट जारी है. ये मारुति का पहला ऐसा EV मॉडल है जिसे बड़े पैमाने पर ग्लोबल मार्केट मिल रहा है.

डायमेंशन्स और एक्सटीरियर डिजाइन

Maruti e Vitara का डिजाइन मॉडर्न, साफ-सुथरा और दमदार है. इसकी लंबाई 4,275mm, चौड़ाई 1,800mm, ऊंचाई 1,640mm और व्हीलबेस 2,700mm रखा गया है. इसमें 3-in-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम मिलता है, जिसमें मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन एक यूनिट में जुड़े होते हैं. इससे परफॉर्मेंस स्मूथ होती है और वाहन का कुल वजन कम रहता है.

बैटरी ऑप्शन और परफॉर्मेंस

e Vitara को दो बैटरी पैक्स-49kWh और 61kWh के साथ पेश किया जाएगा. 49kWh वाला FWD वर्जन 144hp पावर और 189Nm टॉर्क देगा. 61kWh FWD वर्जन 174hp पावर और 189Nm टॉर्क पेश करेगा. इसका टॉप वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 500 km से ज्यादा रेंज देने की क्षमता रखेगा.

इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स

मारुति ने इसमें अपने अब तक के सबसे प्रीमियम इंटीरियर का इस्तेमाल किया है. केबिन में आधुनिक लेआउट, बेहतर मटेरियल, डिजिटल क्लस्टर और कनेक्टेड फीचर्स मिल सकते हैं. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, एडवांस स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा और ADAS जैसी Modern फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

कितनी होगी कीमत?