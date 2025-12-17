Maruti जल्द लॉन्च करने जा रही अपनी पहली 7-सीटर EV, जानिए किससे होगा मुकाबला?

मारुति सुजुकी अगले साल भारत में कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना बना रही है. इनमें e Vitara इलेक्ट्रिक SUV के साथ-साथ एक नई इलेक्ट्रिक फैमिली कार भी शामिल होगी. इस नई कार को कंपनी Maruti YMC नाम से तैयार कर रही है. ये भारत में मारुति की दूसरी इलेक्ट्रिक कार होगी और खास तौर पर फैमिली यूज को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी. कंपनी की योजना है कि इस इलेक्ट्रिक MPV को Ertiga और XL6 से ऊपर के सेगमेंट में रखा जाए, ताकि ज्यादा स्पेस और बेहतर फीचर्स मिल सकें.

Kia Carens EV से होगा सीधा मुकाबला

मारुति की आने वाली यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार सीधे Kia Carens Clavis EV को टक्कर देगी. दोनों ही कारें फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. जहां Kia पहले से इस सेगमेंट में तैयारी कर रही है, वहीं मारुति अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू और सर्विस नेटवर्क के दम पर बाजार में बड़ा असर डाल सकती है. माना जा रहा है कि कीमत और चलाने के खर्च के मामले में मारुति इस सेगमेंट में बेहतर विकल्प दे सकती है.

कब लॉन्च होगी Maruti YMC इलेक्ट्रिक MPV?

मारुति सुजुकी ने अभी तक इस नई इलेक्ट्रिक MPV की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च हो सकती है. इसका प्रोडक्शन सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है. यह कार उसी 27PL प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी, जिस पर आने वाली Maruti e Vitara इलेक्ट्रिक SUV बनी है. इससे यह साफ है कि कंपनी नई इलेक्ट्रिक तकनीक पर तेजी से काम कर रही है.

बैटरी और रेंज