हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti जल्द लॉन्च करने जा रही अपनी पहली 7-सीटर EV, जानिए किससे होगा मुकाबला?

Maruti जल्द लॉन्च करने जा रही अपनी पहली 7-सीटर EV, जानिए किससे होगा मुकाबला?

मारुति सुजुकी भारत में अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है. यह नई इलेक्ट्रिक MPV Kia Carens EV को टक्कर देगी और लंबी रेंज के साथ आएगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Dec 2025 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी अगले साल भारत में कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना बना रही है. इनमें e Vitara इलेक्ट्रिक SUV के साथ-साथ एक नई इलेक्ट्रिक फैमिली कार भी शामिल होगी. इस नई कार को कंपनी Maruti YMC नाम से तैयार कर रही है. ये भारत में मारुति की दूसरी इलेक्ट्रिक कार होगी और खास तौर पर फैमिली यूज को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी. कंपनी की योजना है कि इस इलेक्ट्रिक MPV को Ertiga और XL6 से ऊपर के सेगमेंट में रखा जाए, ताकि ज्यादा स्पेस और बेहतर फीचर्स मिल सकें.

Kia Carens EV से होगा सीधा मुकाबला

  • मारुति की आने वाली यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार सीधे Kia Carens Clavis EV को टक्कर देगी. दोनों ही कारें फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. जहां Kia पहले से इस सेगमेंट में तैयारी कर रही है, वहीं मारुति अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू और सर्विस नेटवर्क के दम पर बाजार में बड़ा असर डाल सकती है. माना जा रहा है कि कीमत और चलाने के खर्च के मामले में मारुति इस सेगमेंट में बेहतर विकल्प दे सकती है.

कब लॉन्च होगी Maruti YMC इलेक्ट्रिक MPV?

  • मारुति सुजुकी ने अभी तक इस नई इलेक्ट्रिक MPV की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च हो सकती है. इसका प्रोडक्शन सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है. यह कार उसी 27PL प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी, जिस पर आने वाली Maruti e Vitara इलेक्ट्रिक SUV बनी है. इससे यह साफ है कि कंपनी नई इलेक्ट्रिक तकनीक पर तेजी से काम कर रही है.

बैटरी और रेंज

  • Maruti YMC में वही बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं, जो e Vitara में दिए जाएंगे. इसमें 49kWh और 61kWh के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. छोटे बैटरी पैक के साथ यह कार करीब 343 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, जबकि बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी रेंज लगभग 543 किलोमीटर तक हो सकती है. इतनी रेंज के साथ यह इलेक्ट्रिक MPV लंबी दूरी के सफर के लिए भी सही विकल्प बन सकती है. बता दें कि मारुति सुजुकी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी ने देश के 1,100 से ज्यादा शहरों में 2,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं. मारुति का लक्ष्य है कि साल 2030 तक डीलर्स और चार्जिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर 1 लाख से ज्यादा EV चार्जिंग प्वाइंट्स बनाए जाएं. 

ये भी पढ़ें; नए फीचर्स के साथ जल्द आ सकती है Tata Sierra की 7-सीटर SUV, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Published at : 17 Dec 2025 10:41 AM (IST)
Tags :
Maruti 7 Seater Electric Car Maruti YMC EV Kia Carens EV Rival Maruti Electric MPV Maruti EV India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: कब मिलेगी राहत की सांस...? दिल्ली में स्मॉग का नहीं थम रहा कहर! | Pollution
Parliament New Bill: लोकसभा में आज मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल पर होगी चर्चा
Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
बॉलीवुड
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
ट्रेंडिंग
Video: पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान- वीडियो वायरल
पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान
हेल्थ
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
जनरल नॉलेज
Most Used English Letter: अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget