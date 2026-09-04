निशु आजाद केस में दबोचा गया स्वतंत्र भारद्वाज कौन? जानें फुल डिटेल्स

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले का मामला अब गरमाया हुआ है. इस मामले के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के एक पोस्ट में दिए गए बयान की वजह से यह मामला सुर्खियों में आ गया है. एक पॉडकास्ट की वजह से जंतर-मंतर विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया.

शुक्रवार (4 सितंबर) को दिल्ली में सीजेपी ने प्रदर्शन किया और स्वतंत्र की गिरफ्तारी और एफआईआर में धारा जोड़ने की मांग की थी. इस बीच अब दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से पकड़ लिया है.

स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद अब कई तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं. ऐसे सवाल हैं कि आखिर यह स्वतंत्र भारद्वाज कौन है. जिसने एक शख्स पर हमला किया और बिना जेल गए बाहर घूम रहा है. वहीं अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो गए हैं. आइए जानते हैं कि स्वतंत्र भारद्वाज कौन है?

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कौन है स्वतंत्र भारद्वाज?

स्वतंत्र भारद्वाज एक सोशल मीडिया इन्फलुएंसर है और उसके इंस्टाग्राम पर 1 लाख 84 हजार फॉलोअर्स हैं. स्वतंत्र भारद्वाज मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है. फिलहाल वे दिल्ली में रहता है. स्वतंत्र भारद्वाज को कई विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनते हुए भी देखा जा चुका है.

वहीं वे जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन में भी सक्रिय रूप से दिखाई दिया था. स्वतंत्र भारद्वाज तब भी चर्चा में आया था जब उसकी झड़प सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों से हुई थी. स्वतंत्र भारद्वाज के मुताबिक वे दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा है. वहीं वे कुछ दिन पटना में भी पढ़ाई कर चुका है.

इसके अलावा वे हिंदुत्ववादी मुद्दों को भी मुखरता से उठाता रहा है. स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद को गोरक्षक भी बताया है. स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद बताया कि में मैथिल ब्राह्मण हूं. उस समय जब मैं पटना में पढ़ता था तब एक व्यक्ति ने भगवा झंडा जला दिया था. उस समय मैंने पहली बार प्रदर्शन किया था. इसी से मन बढ़ा और मुझे आंदोलन में मजा आने लगा.

निशु आजाद मामले से सुर्खियों में आया

फिलहाल स्वतंत्र भारद्वाज अब निशु आजाद केस की वजह से सुर्खियों में है. इस केस को लेकर सीजेपी के कार्यकर्ता, नेता समेत कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन किया. पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ केस करने और गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था. अब पुलिस द्वारा उसे बुलंदशहर से हिरासत में लेने की खबर है.

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