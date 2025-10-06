GST कटौती के बाद 8.25 लाख रुपये में मिल रही Maruti Brezza, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

अगर आप आने वाले समय में किसी किफायती और अच्छा माइलेज देने वाली कार की तलाश में हैं तो आपके लिए मारुति ब्रेजा एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. जीएसटी कटौती के बाद अब ब्रेजा को खरीदना पहले से ज्यादा किफायती हो गया है. आइए ब्रेजा की नई कीमत और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपये थी. अब 43 हजार 100 रुपये की कटौती के बाद यह कीमत 8.25 लाख रुपये हो गई है. यह एसयूवी पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध हैं. भारतीय बाजार में मारुति ब्रेजा Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue और Nissan Magnite जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

मारुति ब्रेजा में मिलते हैं ये फीचर्स

Maruti Brezza अपने शानदार फीचर्स की वजह से ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है. इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है और 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके साथ 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. SUV में रियर AC वेंट्स, हेड्स-अप डिस्प्ले, फास्ट-चार्जिंग USB पोर्ट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे स्मार्ट फीचर्स भी शामिल हैं.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में भी Maruti Brezza काफी मजबूत विकल्प है. इसमें छह एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई-स्पीड वार्निंग सिस्टम और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसी सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं.

कितना माइलेज देती है Maruti Brezza?

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Maruti Brezza में 1.5-लीटर का K-सीरीज डुअल-जेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 101.6 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए गए हैं. CNG वेरिएंट में भी यही इंजन दिया गया है, लेकिन इसमें पावर आउटपुट 86.6 bhp और 121.5 Nm तक रहता है.

इस SUV में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और इंजन स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी दी गई हैं, जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को और बेहतर बनाती हैं. Maruti Brezza अपनी सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUVs में से एक है. इसका पेट्रोल मैनुअल वर्जन 19.89 से 20.15 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि पेट्रोल ऑटोमैटिक 19.80 kmpl का और CNG वर्जन 25.51 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है.

