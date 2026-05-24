हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमई खत्म होते ही महंगी हो जाएगी देश की सबसे सस्ती कार, अभी कीमत सिर्फ इतनी, यहां जान लें डिटेल्स

मई खत्म होते ही महंगी हो जाएगी देश की सबसे सस्ती कार, अभी कीमत सिर्फ इतनी, यहां जान लें डिटेल्स

Alto K10 Price Hike: मारुति ऑल्टो K10 को लोग खास तौर पर उसकी कम कीमत, बेहतर माइलेज और आसान मेंटेनेंस की वजह से पसंद करते हैं. इस कार में 1.0 लीटर K-Series पेट्रोल इंजन मिलता है,

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 May 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बजट कारों में शामिल Maruti Alto अब पहले से महंगी होने जा रही है. अगर आप कम कीमत में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है. Maruti Suzuki ने ऐलान किया है कि जून 2026 से उसकी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी. कंपनी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से कीमत बढ़ाएगी और यह बढ़ोतरी 30 हजार रुपये तक हो सकती है. इसका असर कंपनी की सबसे सस्ती कारों में शामिल Alto K10 पर भी पड़ेगा.

अभी Maruti Alto K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.70 लाख रुपये है. लेकिन अगर कंपनी बेस मॉडल पर 30 हजार रुपये बढ़ाती है तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 4 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यानी जो लोग अभी तक इसे देश की सबसे सस्ती और बजट फ्रेंडली कार मानते थे, उन्हें अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है. हालांकि कंपनी ने साफ कहा है कि हर वैरिएंट पर एक जैसी बढ़ोतरी नहीं होगी. कुछ मॉडल्स पर कम और कुछ पर ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

Alto K10 के अलग-अलग वैरिएंट की संभावित नई कीमतें भी सामने आई हैं. उदाहरण के तौर पर, Alto K10 Std (O) की कीमत करीब 3.69 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 3.99 लाख रुपये हो सकती है. वहीं LXi और VXi जैसे मॉडल भी 4.30 लाख रुपये से लेकर 5.60 लाख रुपये तक पहुंच सकते हैं. खासतौर पर CNG वैरिएंट खरीदने वालों को भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

कंपनी ने कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई को वजह बताया है. यानी कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. इसी वजह से Maruti Suzuki ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. पिछले कुछ समय से दूसरी ऑटो कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं.

किन फीचर्स के साथ आती है Alto K10?

Maruti Alto K10 को लोग खास तौर पर उसकी कम कीमत, बेहतर माइलेज और आसान मेंटेनेंस की वजह से पसंद करते हैं. इस कार में 1.0 लीटर K-Series पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अच्छा माइलेज देने के लिए जाना जाता है. कंपनी के मुताबिक इसका मैनुअल वैरिएंट करीब 24.39 kmpl और ऑटोमैटिक वैरिएंट लगभग 24.90 kmpl तक का माइलेज देता है. वहीं इसका CNG मॉडल लगभग 33.85 km/kg तक माइलेज देने का दावा करता है.

फीचर्स की बात करें तो Alto K10 में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, कीलेस एंट्री और ड्यूल एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं. छोटी फैमिली और शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए यह कार काफी पॉपुलर मानी जाती है. इसकी कॉम्पैक्ट साइज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक इसे ज्यादा पसंद करते हैं. 

यह भी पढ़ें:-

कैसे गाड़ी में काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल? पेट्रोल-डीजल और CNG से कितना सस्ता होगा, यहां जानें 

Published at : 24 May 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Alto K10 Alto K10 Price Hike Maruti Alto Price Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
मई खत्म होते ही महंगी हो जाएगी देश की सबसे सस्ती कार, अभी कीमत सिर्फ इतनी, यहां जान लें डिटेल्स
मई खत्म होते ही महंगी हो जाएगी देश की सबसे सस्ती कार, अभी कीमत सिर्फ इतनी, यहां जान लें डिटेल्स
ऑटो
सेकेंड हैंड कार लेते वक्त ये 5 चीजें जरूर चेक करें, नहीं तो बाद में पछताएंगे
सेकेंड हैंड कार लेते वक्त ये 5 चीजें जरूर चेक करें, नहीं तो बाद में पछताएंगे
ऑटो
कैसे गाड़ी में काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल? पेट्रोल-डीजल और CNG से कितना सस्ता होगा, यहां जानें
कैसे गाड़ी में काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल? पेट्रोल-डीजल और CNG से कितना सस्ता होगा, यहां जानें
ऑटो
पेट्रोल-डीजल की टेंशन खत्म, इस तारीख को लॉन्च होने जा रही देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, जानें डिटेल
पेट्रोल-डीजल की टेंशन खत्म, इस तारीख को लॉन्च होने जा रही देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार
Advertisement

वीडियोज

Attack on Trump Breaking: शूटर की प्लानिंग पर बड़ा खुलासा! | America | Breaking | White House
Breaking | US Iran Peace Deal: ईरान के साथ ट्रंप की डील फाइनल! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
इंडिया
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, अब आया क्लब का रिएक्शन, जानें क्या कहा? 
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, अब आया क्लब का रिएक्शन, जानें क्या कहा? 
क्रिकेट
MI vs RR Pitch Report: वानखेड़े की पिच नंबर-6 पर होगा मुंबई बनाम राजस्थान मैच, जानिए बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे होगा फायदा?
वानखेड़े की पिच नंबर-6 पर होगा MI vs RR मैच, जानिए बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे होगा फायदा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
विश्व
White House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
यूटिलिटी
UPPCL: क्या बिजली का बिल बिगाड़ रहा है बजट? यहां जानें पैसे बचाने के आसान तरीके
क्या बिजली का बिल बिगाड़ रहा है बजट? यहां जानें पैसे बचाने के आसान तरीके
हेल्थ
Sattu Benefits In Summer: गर्मियों में वरदान है बिहार का सत्तू, इस तरह पिएंगे तो शरीर के पास आने से भी डरेगी लू
गर्मियों में वरदान है बिहार का सत्तू, इस तरह पिएंगे तो शरीर के पास आने से भी डरेगी लू
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget