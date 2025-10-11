सिर्फ 3 महीनों में BMW की बिकीं इतनी कारें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती डिमांड ने सबको चौंकाया

जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW Group India ने 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में अपनी अब तक की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की है. इस डूरेशन में कंपनी ने कुल 4,204 कारें बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 21% की Growth दिखाती है. कंपनी के अनुसार, GST 2.0 के लागू होने और त्योहारी सीजन में बढ़ती खरीदारी की वजह से बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. आइए विस्तार से जानते हैं.

GST 2.0 और Festiv सीजन से बढ़ा सेल ग्रोथ

BMW Group India के अध्यक्ष और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने बताया कि इस साल भारत में कंपनी की बिक्री उम्मीद से कहीं बेहतर रही है. उन्होंने कहा कि BMW को इस साल डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद थी, लेकिन यह वृद्धि अनुमान से भी ज्यादा रही है. बरार के अनुसार, अगस्त तक BMW लगभग 11% की दर से बढ़ रही थी, जबकि सितंबर के बाद यह दर 13% तक पहुंच गई. उन्होंने माना कि GST 2.0 के तहत टैक्स कटौती और त्योहारी खरीदारी ने ग्राहकों का रुझान बढ़ाया है, जिससे कंपनी की बिक्री को नई गति मिली है.

महीनों में करीब 12 हजार कारों की बिक्री

BMW ने जनवरी से सितंबर 2025 के बीच कुल 11,978 कारें बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 13% ज्यादा है.इनमें BMW ब्रांड की 11,510 कारें और MINI ब्रांड की 468 कारें शामिल हैं. केवल कारों में ही नहीं, बल्कि BMW Motorrad की बिक्री ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है. इस डूरेशन में कंपनी ने 3,976 मोटरसाइकिलें बेचीं, जो प्रीमियम बाइक सेगमेंट में BMW की मजबूत पकड़ को दिखाता है.

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि

BMW के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेगमेंट में इस साल जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. कंपनी के मुताबिक, सालाना आधार पर EV बिक्री में 246% की बढ़ोतरी हुई है. अब तक भारत में 2,509 इलेक्ट्रिक BMW और MINI कारें बिक चुकी हैं. कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी अब 21% तक पहुंच चुकी है. कंपनी के अनुसार, BMW iX1 सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार रही, जबकि फ्लैगशिप BMW i7 दूसरे नंबर पर रही. अब तक BMW ने भारत में लगभग 5,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी की है. बरार ने बताया कि आने वाले महीनों में EV की मांग और बढ़ेगी क्योंकि मेट्रो शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है.

