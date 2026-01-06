7 एयरबैग और 540-डिग्री कैमरा के साथ लॉन्च हुई Mahindra XUV7XO, कीमत 13.66 लाख से शुरू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो7 एयरबैग और 540-डिग्री कैमरा के साथ लॉन्च हुई Mahindra XUV7XO, कीमत 13.66 लाख से शुरू

भारतीय बाजार में नई Mahindra XUV7XO भारत में लॉन्च हो गई है. डिजाइन के मामले में XUV7XO पहले से ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न दिखती है. आइए इसकी कीमत, नए फीचर्स, सेफ्टी और इंजन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Jan 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

Mahindra ने अपनी मशहूर मिड-साइज SUV XUV700 का नया फेसलिफ्ट मॉडल Mahindra XUV7XO भारतीय बाजार में पेश कर दिया है. ये SUV नए लुक, ज्यादा फीचर्स और बेहतर सेफ्टी के साथ आई है. कंपनी ने इसमें पुराने इंजन को ही रखा है, लेकिन ड्राइव पहले से ज्यादा स्मूद बनाई गई है. इसकी बुकिंग भी अब शुरू हो चुकी है और यह SUV सीधे तौर पर फैमिली और युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Mahindra XUV7XO की कीमत और वेरिएंट

  • Mahindra XUV7XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये है, जो इसके बेस वेरिएंट AX के लिए रखी गई है. यह SUV AX से लेकर AX7L तक कई वेरिएंट्स में आती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि यह इंट्रोडक्टरी कीमत सिर्फ पहले 40,000 ग्राहकों के लिए ही मान्य है, इसके बाद कीमत में बदलाव हो सकता है.

नया डिजाइन और दमदार लुक

  • डिजाइन के मामले में XUV7XO पहले से ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न दिखती है. इसके फ्रंट में नए LED हेडलैंप और डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देती हैं. साइड में बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स और पीछे स्टाइलिश LED टेललैंप्स इसे प्रीमियम SUV जैसा लुक देते हैं. कुल मिलाकर इसका डिजाइन फैमिली और युवाओं दोनों को पसंद आएगा.

फीचर्स और सेफ्टी

  • इस SUV का केबिन पूरी तरह टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है. इसमें तीन 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई हैं, जिनमें टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर और पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड सीट्स और शानदार म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स इसमें मिलते हैं. सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Mahindra XUV7XO में 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं. यह SUV उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो 15 से 20 लाख के बजट में एक सुरक्षित और फीचर से भरपूर गाड़ी चाहते हैं.

